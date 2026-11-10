Πόσο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας μπήκε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της έγκαιρης αναγνώρισης απειλών.

Αξιοποιώντας δεδομένα από τρεις ανεξάρτητες πηγές, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εντόπισε 54 μοναδικές διευθύνσεις IP στην Ελλάδα με ενδείξεις παρουσίας εξοπλισμού, μεταξύ άλλων, της οικογένειας Schneider Electric Easergy. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και υποσταθμούς για την επιτήρηση ηλεκτρικών μεγεθών και την προστασία εξοπλισμού, εξηγεί η Αρχή. «Η απευθείας πρόσβαση σε τέτοιες συσκευές μέσω του δημόσιου διαδικτύου, όταν δεν συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, αυξάνει την επιφάνεια πιθανής κυβερνοεπίθεσης», επισημαίνει.

Επίσης, η έρευνα ανέδειξε την παρουσία άλλων κατηγοριών βιομηχανικού και ενεργειακού εξοπλισμού που είναι ορατές από το διαδίκτυο.

Ενδεικτικά, αναφέρει ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καταγράφηκαν:

- 140 διευθύνσεις διαδικτύου στο Shodan και 589 στο ZoomEye που σχετίζονται με το Modbus, σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ βιομηχανικών συσκευών και συστημάτων ελέγχου. Πιθανή είναι η επικάλυψη μεταξύ των δύο καταγραφών.

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- 77 διευθύνσεις διαδικτύου με ενδείξεις παρουσίας συστημάτων που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IEC 60870-5-104, το οποίο αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τον έλεγχο ενεργειακών εγκαταστάσεων,

- 77 διευθύνσεις διαδικτύου με ενδείξεις παρουσίας εξοπλισμού Siemens S7, που χρησιμοποιείται ευρέως στον αυτοματισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

- 229 διευθύνσεις διαδικτύου που σχετίζονται με εξοπλισμό Fronius και 38 με συστήματα Solar-Log, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Πόσο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Ο εντοπισμός μιας συσκευής που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή παρουσιάζει κενό ασφαλείας ή ότι έχει δεχθεί κυβερνοεπίθεση, διευκρινίζει η Αρχή.

Όμως, όταν εξοπλισμός που ελέγχει ή παρακολουθεί τη λειτουργία ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι προσβάσιμος χωρίς επαρκή προστασία, ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παρέμβασης στη λειτουργία του, υπογραμμίζει η ΕΑΚ.

Τα ευρήματα «δεν αποτελούν ένδειξη ότι έχει σημειωθεί διακοπή ή διαταραχή στην ηλεκτροδότηση, ούτε τεκμηριώνουν άμεσο κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος», τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Για ορισμένα μοντέλα της οικογένειας Easergy έχουν εκδοθεί διεθνείς προειδοποιήσεις ασφαλείας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτές αφορούν τις συσκευές που εντοπίστηκαν στην έρευνα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Εξάλλου, η Αρχή επισημαίνει ότι οι ηλεκτρικές υποδομές διαθέτουν ειδικούς μηχανισμούς προστασίας για την αντιμετώπιση βλαβών και την ασφαλή λειτουργία τους και τονίζει:

«Η έγκαιρη αναγνώριση συστημάτων που είναι εκτεθειμένα στο διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και την προστασία κρίσιμων υποδομών, από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων».

Οι συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Η ΕΑΚ καλεί ιδιοκτήτες, διαχειριστές και τεχνικούς υπευθύνους ενεργειακών, βιομηχανικών και συναφών εγκαταστάσεων:

1. Να ελέγξουν άμεσα εάν συστήματα προστασίας, αυτοματισμού, τηλεποπτείας και απομακρυσμένης διαχείρισης είναι προσβάσιμα απευθείας από το δημόσιο διαδίκτυο και να περιορίσουν κάθε μη αναγκαία έκθεση.

2. Να επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω κατάλληλα προστατευμένων συνδέσεων, όπως VPN, με ισχυρή αυθεντικοποίηση και δικαιώματα πρόσβασης σύμφωνα με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Να ελέγξουν τις εκδόσεις λογισμικού, να αντικαταστήσουν προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια και να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες ενημερώσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας.

4. Να ενισχύσουν τον δικτυακό διαχωρισμό μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακής τεχνολογίας (IT/OT segmentation) και να επανεξετάσουν τις προσβάσεις εξωτερικών συνεργατών και εταιρειών συντήρησης.

5. Να διαθέτουν διαδικασίες παρακολούθησης, έγκαιρης αναγνώρισης μη εξουσιοδοτημένων μεταβολών και ασφαλούς αποκατάστασης της λειτουργίας.

Κάθε αλλαγή στη συνδεσιμότητα ή στις ρυθμίσεις συστημάτων ηλεκτρικής προστασίας πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό, ώστε να μη θίγεται η ασφάλεια ή η επιχειρησιακή συνέχεια της εγκατάστασης.