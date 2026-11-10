Από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στο Onassis Ready.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση υποστηρίζει διαχρονικά τη σύγχρονη τέχνη και τους ανθρώπους της.



Από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, η Art Athina 2026 πραγματοποιείται στο Onassis Ready, μετατρέποντας για πέντε ημέρες τον χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη σε σημείο συνάντησης της ελληνικής εικαστικής σκηνής της Αθήνας.



Από το 1993, η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση της χώρας, σε διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ), φέρνει κοντά γκαλερί, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και κοινό, ενισχύοντας τη διασύνδεση της ελληνικής εικαστικής σκηνής με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Φέτος, η Art Athina επιστρέφει ανανεωμένη: 65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στο Onassis Ready, με ένα πρόγραμμα που ξεπερνά την κλασική εκθεσιακή εμπειρία και περιλαμβάνει design, project spaces, ομιλίες, performances και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.



Πριν ακόμη φτάσουμε στο Onassis Ready, μας καλωσορίζουν οι φράσεις του βρετανού καλλιτέχνη Tim Etchells The Sound of Your Heartbeat και The Sound of Your Breathing που κατοικούν πλέον στην πρόσοψη, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Τοποθετημένες στα δύο άκρα του κτιρίου και ορατές ακόμη και από μακριά, συνομιλούν μεταξύ τους αλλά και με την πόλη. Το έργο μάς προσκαλεί σε μια προσωπική εμπειρία, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε δύο από τους πιο βασικούς ρυθμούς του σώματός μας: τον χτύπο της καρδιάς και την αναπνοή.

Onassis Lounge: Η Τέχνη συναντά τη μόδα και τη μουσική

Στο πλαίσιο της φετινής Art Athina, δημιουργείται και το Onassis Lounge, ένας χώρος συνάντησης και χαλάρωσης όπου η τέχνη συναντά τη μόδα και τη μουσική.



Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σαλόνι σχεδιασμένο από τον Yohji Yamamoto, προαναγγέλλοντας την άφιξη του πρώτου shop-in-shop χώρου του brand στο Six Rings. Η νέα αυτή παρουσία αποτελεί μέρος του ευρύτερου εγχειρήματος στην Πατησίων 99, ενός νέου προορισμού όπου η μόδα, η τέχνη και η μουσική συναντιούνται.

Στο Onassis Lounge θα διατίθεται επίσης ειδικό merch της Στέγης, σχεδιασμένο για τη διοργάνωση και εμπνευσμένο από το έργο The Sound of Your Heartbeat / The Sound of Your Breathing του Tim Etchells.



Η μουσική αποκτά τη δική της γωνιά στο Onassis Lounge, μέσα από μια επιμελημένη επιλογή δίσκων των 70s και μουσικών memorabilia από τη Συλλογή του Γιάννη Πετρίδη. Ο εμβληματικός μουσικός παραγωγός και δημοσιογράφος, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική και την pop κουλτούρα τα τελευταία 50 χρόνια, αποκτά μια νέα παρουσία στο πολιτιστικό οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση. Η παραχώρηση της συλλογής του συνδέεται με τη δημιουργία ενός νέου χώρου στην Πατησίων, αφιερωμένου στη μουσική ακρόαση, την έρευνα και την ανακάλυψη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Art Athina στο Onassis Ready

Η μουσική δίνει τον ρυθμό και στα εγκαίνια της Art Athina. Το STEGI.RADIO αναλαμβάνει τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς στο Onassis Ready, με εικαστικούς και σχεδιαστές να επιλέγουν ήχους από την ηλεκτρονική, την πειραματική και τη hip hop σκηνή. Στο line-up συναντάμε την Katerina Komianou, την Polina Miliou και τους NMR.CC.



Παράλληλα, οι επισκέπτες της Art Athina θα συναντήσουν δημιουργίες της κοινότητας του Onassis ONX, ενώ τα στούντιο των Onassis AiR και Onassis ONX ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες και τη δουλειά τους και να ανακαλύψουν όσα συμβαίνουν πριν από την παρουσίαση ενός έργου: την έρευνα, τον πειραματισμό και τη δημιουργική διαδικασία.

Στα Open Studios, η Ιλεάνα Αρναούτου και η Ισμήνη Κίνγκ μάς παρουσιάζουν την εν εξελίξει έρευνά τους γύρω από το πένθος για το περιβάλλον, την υλική μνήμη και τη μετέπειτα ζωή των βιομηχανικών τοπίων στη Μεσόγειο, μεταμορφώνοντας βιομηχανικά ερείπια και φυσικά κατάλοιπα σε γλυπτικές μορφές μέσα από επιτόπια έρευνα και συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Ο Στέφανος Δρουσιώτης, καλλιτέχνης του θεάτρου με κύρια πεδία δραστηριότητας τη σκηνοθεσία, τον σχεδιασμό φωτισμών και τη μουσική επιμέλεια, μας δείχνει πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού μπορούν να αναδημιουργήσουν την ατμόσφαιρα, τη θαλπωρή και τη συναισθηματική απήχηση που συνδέονται με τον ιστορικό σκηνικό φωτισμό.

Με τον συνθέτη, sound artist και παραγωγό Constantine Skourlis, μπαίνουμε στον κόσμο του πολυκάναλου χωρικού ήχου και των εμβυθιστικών ηχητικών εγκαταστάσεων, μέσα από μια έρευνα που στρέφεται παράλληλα στην ακουστική διερεύνηση της κοινωνικοπεριβαλλοντικής καταστροφής.

Μέσα από τη δουλειά του Δημήτρη Ταμπάκη, ανακαλύπτουμε τη συνάντηση των underground σκηνών περφόρμανς με τεχνικές χαρακτικής που τείνουν να εκλείψουν, σε μια έρευνα γύρω από την ταυτότητα, την αυτοεικόνα και τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου.

Με την Ηλέκτρα Μπαμπίχα-Νίνου βλέπουμε την πραγματικότητα να συναντά τη μυθοπλασία. Στο έργο της Ηθική σε Σχέση με Πάρτυ Θαλασσινών, ανακαλύπτουμε μια διαδραστική ψηφιακή ιστορία που εξελίσσεται μέσα από τις επιλογές μας. Επίσης, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου (12:00–14:00) πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Touch the City | Talks, με τη συμμετοχή τριών καλλιτέχνιδων από την κοινότητα του Onassis AiR: Χρύσα Κωτούλα, Σοφία Ντώνα και Δέσποινα Χαριτωνίδη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 6–12 ετών. Μαζί με τις τρεις καλλιτέχνιδες, τα παιδιά θα εξερευνήσουν την έννοια του χώρου μέσα από υλικά, εικόνες, υφές και μνήμες, ανακαλύπτοντας διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους βιώνουμε την πόλη.



Για πέντε ημέρες, το Onassis Ready γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη συναντά την πόλη και το κοινό της. Ένας χώρος όπου μπορεί κανείς όχι μόνο να δει έργα, αλλά και να περάσει πίσω από αυτά: να γνωρίσει τους δημιουργούς, να μπει στα στούντιό τους και να ανακαλύψει πώς γεννιούνται οι ιδέες.

Για τη Στέγη, αυτή η ανοιχτή σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης δημιουργίας.

Πληροφορίες



Art Athina 2026

Onassis Ready

Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 182 33

Πέμπτη 12/11: Είσοδος μόνο με πρόσκληση

Παρασκευή 13/11 – Δευτέρα 16/11: 12:00–21:00