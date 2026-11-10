Άστατος ο καιρός με βροχές και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα, πού θα χρειαστεί ομπρέλα.

Με άστατο καιρό, τοπικές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ενώ ο ήλιος θα κάνει αισθητά πιο σπάνιες εμφανίσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Την Τετάρτη, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς στα βόρεια, τους 22 στα κεντρικά και τους 24 βαθμούς στα νότια, παραμένοντας 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη (12/11), θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώσουν, δίνοντας ασθενείς βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες, στα ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Την Παρασκευή (13/11), τοπικές βροχές προβλέπονται στις περιοχές που θα επηρεάζονται από το νοτιοδυτικό ρεύμα, με μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία.

Συνοπτικά οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και σε περιοχές του Αιγαίου, ενώ οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι ισχυροί νοτιάδες θα «γλυκάνουν» την φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.