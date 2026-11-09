Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές – H πρόγνωση μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοέμβρη.

Με τοπικές βροχές, αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου. Ειδικότερα, τοπικές βροχοπτώσεις ασθενούς έως μέτριας έντασης αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, σε περιοχές του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, καθώς και σε τμήματα της Κρήτης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη συννεφιά αναμένεται στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το βράδυ, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, ο καιρός θα καταστεί πιο άστατος στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 20-21 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα, ενώ στη Θεσσαλία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ σε Εύβοια και Σποράδες θα κυμανθεί από 18 έως 19 βαθμούς.

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Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

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Με ομπρέλα και τις επόμενες μέρες: Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές σε περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18-21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18-23 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20