Δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος το «Don’t forget the lyrics» του ΑΝΤ1.

Στα πλαίσια της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, η Έλλη Κοκκίνου ξεχώρισε μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Don’t forget the lyrics» του ΑΝΤ1 που παρουσίαζε.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι είχε δημιουργηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν το συγκεκριμένο project θα επιστρέψει, με τη γνωστή ερμηνεύτρια να δίνει την απάντηση.

Συγκεκριμένα, η Έλλη Κοκκίνου, το βράδυ της Κυριακής, βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζονται φέτος η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν στη σκηνή, ενώ λίγο αργότερα η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Έλλη Κοκκίνου: Το «Don’t forget the lyrics» και το «Dancing with the Stars»

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1 με το «Don’t forget the lyrics»:

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«Το συγκεκριμένο παιχνίδι για φέτος δεν νομίζω να ξανά γίνει. Τώρα αν γίνει κάτι άλλο, κάποιο άλλο project δεν ξέρω. Μου άφησε πολύ γλυκιά γεύση. Πέρασα καταπληκτικά».

Παράλληλα, η Έλλη Κοκκίνου, απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με το αν θα μπορούσε να βρεθεί στην κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars, με την ίδια να εξηγεί:

«Στην κριτική επιτροπή… Δεν γνωρίζω χορό. Νομίζω πως να είσαι στην κριτική επιτροπή, πρέπει να γνωρίζεις το αντικείμενο για να κάνεις σωστή κριτική, άρα δεν νομίζω να μπορούσα να στηθών σαν κριτής».

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