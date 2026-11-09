Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 3/11) τα μοντέλα του GNTM 7 είχαν τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν για την καμπάνια μαγιό του διεθνούς οίκου Dsquared². Οι σχεδιαστές επέλεξαν ως καλύτερη τη φωτογραφία του Ακύλλα Μουρίκη, ενώ η πιο αδύναμη λήψη, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, ήταν του Nikolozi Gugunashvili, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.

Απόψε, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά με μια ιδιαίτερη φωτογραφική πρόκληση για τους δώδεκα διαγωνιζόμενους. Αυτή τη φορά, καλούνται να φωτογραφηθούν για μια beauty καμπάνια, ατομικά αλλά και σε τριάδες, όπου κάθε μοντέλο αντιπροσωπεύει έναν μήνα του χρόνου, ενώ κάθε τριάδα συμβολίζει μία από τις τέσσερις εποχές.

Οι λεπτομέρειες για τη σημερινή φωτογράφιση του GNTM 7

Όμως το concept κρύβει μια μεγάλη ανατροπή, καθώς τα εντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση! Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

Κάποιοι περιμένουν με ανυπομονησία να έρθουν αντιμέτωποι με τη συναρπαστική πρόκληση της γυμνής φωτογράφισης, ενώ για κάποιους άλλους η ιδέα και μόνο αποτελεί… κόκκινο πανί!

{https://www.youtube.com/watch?v=qKu2mdtUwiQ}

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Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων και σε αυτή τη δοκιμασία, ενώ ο φωτογράφος Νίκος Μαλιάκος αναλαμβάνει να τούς καθοδηγήσει σε κάθε βήμα, με στόχο να αναδείξουν τον πιο όμορφο εαυτό τους. Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης, έχει στη διάθεσή του πολύ σημαντικά προνόμια και όλοι αναμένουν να δουν με ποιον τρόπο θα τα αξιοποιήσει.

Στο σπίτι του GNTM 7, όλοι σχολιάζουν τα γεγονότα της φωτογράφισης, ενώ ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος φαίνεται πως εμπνέεται τόσο πολύ από το concept, ώστε αποφασίζει να κάνει μπάνιο στην πισίνα… γυμνός!

{https://www.youtube.com/watch?v=iRp9DyrFTWE}

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα απαιτητικό πλατό αποχώρησης, όπου καλούνται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν την καλύτερη ατομική φωτογραφία, αλλά και την καλύτερη τριάδα.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς για ένα από τα μοντέλα η αποψινή βραδιά θα σηματοδοτήσει το τέλος εποχής του στο GNTM 7!