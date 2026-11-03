Ο Μάνος αποχαιρέτησε το όνειρο του GNTM.

Την προηγούμενη εβδομάδα δύο μοντέλα αποχώρησαν από το GNTM 7, με το παιχνίδι πλέον να μπαίνει σε νέες βάσεις, καθώς οι διαγωνιζόμενοι λιγοστεύουν και οι απαιτήσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Από την προηγούμενη δοκιμασία, ο Γιώργος Πολιώνης, ήταν εκείνος με την πιο αδύναμη λήψη, με την αποχώρησή του να προκαλεί έντονη συγκίνηση στο πλατό.

Αντίθετα, ο Χρήστος ήταν εκείνος που ξεχώρισε και απόψε, είχε να διαχειριστεί μία σειρά από πλεονεκτήματα.

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Σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα μοντέλα έπρεπε να χωριστούν σε ζευγάρια και να ποζάρουν ως νεόνυμφοι πάνω σε ποδήλατο, την ώρα που κάνουν πετάλι.

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Σκοπός τους ήταν να αναδείξουν το bridal look και να υποδυθούν ζευγάρια που μόλις παντρεύτηκαν, με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να χωριστούν σε ζευγάρια, οι εντάσεις κορυφώθηκαν, με την Σταυρούλα Μ., να έρχεται για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο.

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Παρ’ όλα αυτά, από τη σημερινή δοκιμασία προκύπτει μία καλή λήψη, ένας νικητής και ένας που αποχωρεί.

Η Σταυρούλα και ο Μάνος, λοιπόν, ήταν ένα από τα ζευγάρια που άκουσαν μερικά από τα χειρότερα σχόλια της σημερινής δοκιμασίας, με την Σταυρούλα, μάλιστα, να εκφράζει ανοιχτά την αντιπάθειά της προς το πρόσωπό του και τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι πόζαρε για τρίτη φορά στο πλευρό του.

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Ο Μάνος αποχωρεί από το σπίτι του GNTM 7

Στην κορυφή της σημερινής δοκιμασίας βρέθηκαν ο Ζαν και η Σταυρούλα και ο Χρύσανθος με την Καρολίνα, τα δύο ζευγάρια που κατάφεραν να αποσπάσουν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους κριτές.

Από τα δύο ζευγάρια η Καρολίνα και ο Χρύσανθος στέφθηκαν νικητές, με τον Χρύσανθο να κερδίζει την ασυλία και τα 1.000 ευρώ.

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Στον αντίποδα, βέβαια, βρέθηκαν ο Νικολόζι και με τη Σοφία και ο Μάνος με την Σταυρούλα Μ., οι οποίοι αν και προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, δεν κατάφερε να αποτυπωθεί στην κάμερα.

Ο Νικολόζι και η Σοφία, κατάφεραν να μείνουν στον διαγωνισμό, ενώ ο Μάνος, είχε τελικά την πιο αδύναμη λήψη, γεγονός που οδήγησε στην αποχώρησή του. Ο ίδιος, βέβαια, αποχώρησε χαμογελαστός, αφήνοντας πίσω του τους συμπαίκτες του και τους κριτές του φετινού διαγωνισμού.

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