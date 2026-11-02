O διεθνής οργανισμός ερευνών και αναλύσεων, Omdia, αναδεικνύει την ισχυρή θέση της Huawei στην παγκόσμια αγορά δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η Huawei κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αξιολόγηση της Omdia για τα δίκτυα Mobile Core, σύμφωνα με την έκθεση «Market Landscape: Core Vendors 2026». Η αξιολόγηση εξέτασε 12 κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιδόσεις τους στην αγορά (Business Performance Score) όσο και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων που διαθέτουν (Portfolio Score).

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι η Huawei κατείχε και το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά δικτύων Mobile Core το 2025. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία κυριαρχεί ένας μικρός αριθμός μεγάλων προμηθευτών, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες συγκεντρώνουν το 70,9% των συνολικών εσόδων, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες συγκεντρώνουν το 86,1%.

Καθώς τα δίκτυα Mobile Core αποτελούν βασικό μέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη θέση της Huawei στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών και αντανακλούν τις μακροχρόνιες επενδύσεις της στην έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Με πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων, απλοποιούν τη διαχείρισή τους και ενισχύουν την αποδοτικότητά τους για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Καθώς ο κλάδος εισέρχεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Huawei πρωτοπορεί, προσφέροντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ολοκληρωμένες λύσεις που ενσωματώνουν τις δυνατότητες «Network + AI», «O&M + AI» και «Services + AI». Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες, να αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, η τεχνογνωσία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Huawei δημιουργούν μια ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής AI Native στα δίκτυα Mobile Core επόμενης γενιάς, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μορφές συνδεσιμότητας και καινοτόμες υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία ευφυών πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents).

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Με το βλέμμα στο μέλλον, η Huawei θα συνεχίσει να προωθεί την εξέλιξη των δικτύων, υποστηρίζοντας τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους και συμβάλλοντας στη μετάβαση του παγκόσμιου κλάδου τηλεπικοινωνιών στη νέα ψηφιακή εποχή.