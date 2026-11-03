Θα δώσει πρόσβαση σε έγγραφα για το FFE, το σχέδιο που εγκατέλειψε η FIFA.

Η FIFA θα δώσει στα μέλη του συμβουλίου της πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που αφορούν το πολύκροτο σχέδιο της FFE, το οποίο εγκαταλείφθηκε μετά τις αντιδράσεις, δήλωσε στο Reuters άτομο με γνώση του ζητήματος.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε ετοιμάσει σχέδιο για την πώληση δικαιωμάτων- μεταξύ άλλων του Μουντιάλ- έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έπειτα από τον σάλο που προκάλεσε αυτή η αποκάλυψη, η FIFA αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιο.

Τη Δευτέρα, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, με επιστολή κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην έδρα της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, στη Ζυρίχη.

Το τελεσίγραφο της UEFA στη FIFA

Η επιστολή εστάλη την ημέρα που έληγε η προθεσμία που είχε θέσει η UEFA στη FIFA προκειμένου να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προεδρία του Ινφαντίνο. Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου ζητούν μεταρρυθμίσεις και αντιτίθενται στην επανεκλογή του.

Τον Σεπτέμβριο, η UEFA με επιστολή έθεσε στη FIFA περισσότερες από 100 ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων ζητούσε διευκρινίσεις για το σχέδιο FFE και το Βραβείο Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η FIFA, σύμφωνα με την πηγή του Reuters, θεωρούσε ανέφικτη την προθεσμία των δύο εβδομάδων, επικαλούμενη τον φόρτο εργασίας για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Νέων στο Μπακού και την προετοιμασία του έκτακτου συνεδρίου στις 23 Νοεμβρίου, στο οποίο θα επιλεγούν οι διοργανώτριες χώρες των Παγκοσμίων Κυπέλλων Γυναικών του 2031 και του 2035.

Εξάλλου, ανέφερε ότι η δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ δημιουργεί συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς. Η FIFA υποστηρίζει ότι θα απαντήσει στα μέλη του συμβουλίου της στον κατάλληλο χρόνο, διευκρινίζοντας πως η πρόσκληση για εξέταση των εγγράφων αφορά αποκλειστικά τα συγκεκριμένα στελέχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters