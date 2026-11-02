Οι «επιδόσεις» του Αντετοκούνμπο στους τρεις δείκτες που καθόρισαν την κατάταξη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο τρίτος πιο εμπορικός αθλητής στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της SportsPro, κάνοντας «άλμα» έξι θέσεων, σε σύγκριση με πέρυσι.

Τρία είναι τα βασικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η κατάταξη του SportsPro: η αξία του προσωπικού brand, στο οποίο ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ πήρε 38,47 στα 45, η τρέχουσα δυναμική (26,80 στα 40 η βαθμολογία του Αντετοκούνμπο) και οι εμπορικές προοπτικές (9,39 στα 15).

Στην κορυφή της λίστας είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Λευκορωσίδα τενίστρια, πρώην Νο1 στον κόσμο, η οποία έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους σε Γκραν Σλαμ. Δεύτερη είναι η Αϊλίν Γκου, η Κινέζα σκιέρ που έχει τρία χρυσά και ισάριθμα ασημένια μετάλλια σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην τέταρτη θέση, είναι ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ και την πεντάδα συμπληρώνει ο Κάρλος Αλκαράθ, πρώην Νο1 (και νυν Νο3) στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και κάτοχος επτά τίτλων σε Γκραν Σλαμ.

Οι 10 πιο εμπορικοί αθλητές για το 2026

Το SportsPro αξιολόγησε 1.202 αθλητές, από 70 αθλήματα. Αίσθηση προκαλεί η πτώση του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο Πορτογάλος- ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής του 2026 σύμφωνα με το Forbes- υποχώρησε από την πέμπτη στη 14η θέση της λίστας με τους πιο εμπορικούς αθλητές.