Άσχημο ξεκίνημα για τον Έλληνα άσο στο NBA.

Την ήττα με 115-110 γνώρισαν οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Σάρλοτ Χόρνετς μένοντας στο 0/3 στο ξεκίνημα του NBA. Ο Έλληνας άσος ήταν σε κακή βραδιά καθώς αποβλήθηκε με έξι φάουλ, ολοκληρώνοντας πρόωρα την παρουσία του στην αναμέτρηση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αντιμετώπισε από νωρίς προβλήματα με τα φάουλ, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την προσφορά του. Σε 25 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 14 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, χωρίς να καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Μπράντον Μίλερ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 τάπα, οδηγώντας τη Σάρλοτ στη νίκη. Από την πλευρά των Χιτ, ξεχώρισε ο Ντέιβιον Μίτσελ με 22 πόντους και 10 ασίστ, χωρίς ωστόσο η εμφάνισή του να αποδειχθεί αρκετή.