Η Thrivest και η CrediaBank

Ενδιαφέρον για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η χρηματοδότηση της επένδυσης της Thrivest στην CrediaBank, σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την τράπεζα, παρουσιάζουν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της κυπριακής Thrivest Holding Ltd για τη χρήση του 2025.

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως η κυπριακή εταιρεία συμμετοχών, συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, αξιοποίησε, μεταξύ άλλων, συμφωνίες ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων (exchangeable bond loans), οι οποίες συνήφθησαν στις 22 Νοεμβρίου 2024, κατά την περίοδο διαμόρφωσης του νέου τραπεζικού σχήματος μετά τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Πρόκειται για μια μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει στους δανειστές να λάβουν, υπό συγκεκριμένους όρους, μετοχές μιας άλλης εταιρείας αντί της αποπληρωμής του δανείου σε χρήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο άγνωστοι επενδυτές χρηματοδότησαν τη θυγατρική της Thrivest Holding, αποκτώντας τη δυνατότητα να λάβουν στη συνέχεια μετοχές της CrediaBank.

Η υλοποίηση των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, στις 29 Δεκεμβρίου 2025 η Thrivest Holding μεταβίβασε 70.967.741 μετοχές της CrediaBank στην κατά 100% θυγατρική της, Thrivest Investments Ltd, έναντι τιμήματος 44 εκατ. ευρώ. Αρχικά, δηλαδή, οι μετοχές παρέμειναν εντός του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026, η θυγατρική μεταβίβασε 38.709.677 και 32.258.064 μετοχές αντίστοιχα στους δύο επενδυτές, στο πλαίσιο εκτέλεσης των χρηματοδοτικών συμφωνιών του 2024. Οι δύο προαναφερόμενοι επενδυτές απέκτησαν έτσι ποσοστά 2,392% και 1,994% αντίστοιχα στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank. Η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης είχε γνωστοποιηθεί από την ίδια την τράπεζα στις 7 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η συνολική συμμετοχή της Thrivest Holding είχε μειωθεί από 54,558% σε 50,172%.

Εκείνο που προσθέτουν οι οικονομικές καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας είναι το χρηματοοικονομικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων μεταβιβάσεων, καθώς και πληροφορίες για τους όρους που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ειδικότερα, αυτό που δεν γνωρίζαμε και πλέον το μάθαμε, είναι πως οι συμφωνίες ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων προέβλεπαν ανώτατη τιμή μεταβίβασης των μετοχών της CrediaBank στα 0,62 ευρώ ανά μετοχή.

Με βάση την ανώτατη συμβατική τιμή των 0,62 ευρώ ανά μετοχή, η αξία του πακέτου που απέκτησε ο πρώτος επενδυτής υπολογίζεται σε 24 εκατ. ευρώ και εκείνου που απέκτησε ο δεύτερος σε 20 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των 44 εκατ. ευρώ συμπίπτει με το τίμημα της μεταβίβασης των μετοχών από τη μητρική Thrivest Holding στη θυγατρική της Thrivest Investments Ltd στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Εκείνο, ωστόσο, που εντυπωσιάζει είναι η υπεραξία που προκύπτει για τους δύο επενδυτές από την άνοδο της μετοχής της CrediaBank στο διάστημα που μεσολάβησε από τη σύναψη των ομολογιακών δανείων έως την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Στις 7 Ιανουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία η CrediaBank ανακοίνωσε τη μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης, η τιμή της μετοχής της τράπεζας ήταν 1,684 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως οι 70.967.741 μετοχές που είχαν περάσει στα χέρια των δύο επενδυτών έναντι 44 εκατ. ευρώ άξιζαν στο χρηματιστήριο 119,51 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια, η αξία των μετοχών ήταν σχεδόν 2,7 φορές μεγαλύτερη, με τη διαφορά να φθάνει τα 75,51 εκατ. ευρώ ή το 171,6%. Ειδικότερα, το πακέτο του πρώτου επενδυτή, συμβατικής αξίας έως 24 εκατ. ευρώ, άξιζε πλέον 65,19 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνο του δεύτερου, συμβατικής αξίας έως 20 εκατ. ευρώ, αποτιμάτο σε 54,32 εκατ. ευρώ. Η δυνητική υπεραξία για τους δύο επενδυτές ανερχόταν, αντίστοιχα, σε 41,19 εκατ. ευρώ και 34,32 εκατ. ευρώ.

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συμφωνιών, η Thrivest Holding είχε παράσχει εταιρικές εγγυήσεις, αναλαμβάνοντας να διασφαλίσει την εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής της Thrivest Investments Ltd έναντι των δύο επενδυτών. Οι υποχρεώσεις αυτές έπαψαν να ισχύουν μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων.

Όπως προαναφέραμε στις οικονομικές καταστάσεις δεν κατονομάζονται οι δύο ομολογιούχοι επενδυτές. Αν και απευθυνθήκαμε σε πηγές κοντά στην Thrivest Holding Ltd για τα «dessous» της συναλλαγής, ωστόσο δεν μπορέσαμε να μάθουμε περισσότερα για την ταυτότητα τους…

ΔΕΗ: Το premium της εξαγοράς στη Ρουμανία

Την προσοχή τραβούν τα οικονομικά μεγέθη των πέντε ενεργειακών εταιρειών που εξαγοράζει η ΔΕΗ στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Navios Investment SRL, σε συνάρτηση με την αποτίμηση της συναλλαγής.

Η ΔΕΗ συμφώνησε να καταβάλει 93 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% του εταιρικού κεφαλαίου των Energy Innovative Solutions, Restore Energy, Vermont Green Energy, Eco Power Solutions και Data Innovative Solutions, με τη συνολική επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) της συναλλαγής να ανέρχεται σε 139 εκατ. ευρώ. Όμως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2025 από ρουμανικές βάσεις εταιρικών δεδομένων, οι πέντε εταιρείες εμφανίζουν αθροιστικά ενεργητικό 55,54 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 55,13 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια περίπου 411.000 ευρώ. Με βάση τα συγκεκριμένα μεγέθη, το συμφωνηθέν τίμημα αντιστοιχεί σε περίπου 226 φορές την αθροιστική λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων τους, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται σε 92,6 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εξαγοραζόμενων εταιρειών ανήλθε το 2025 σε 7,34 εκατ. ευρώ, ενώ οι αθροιστικές καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν σε 2,16 εκατ. ευρώ. Η επιχειρηματική αξία της συναλλαγής αντιστοιχεί σε 18,9 φορές τον ετήσιο κύκλο εργασιών και σε 2,5 φορές το δημοσιευμένο ενεργητικό. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τέσσερις από τις πέντε εταιρείες κατέγραψαν ζημίες, ενώ δύο εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Μεταξύ αυτών, η Restore Energy παρουσίασε ζημίες 1,76 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση 1,09 εκατ. ευρώ.

Μέσω της συναλλαγής, η ΔΕΗ αποκτά μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 40,3 MW, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 224,6 MWh, φωτοβολταϊκό έργο 30 MW και εκτάσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως η αποτίμηση της συναλλαγής υπερβαίνει αισθητά τα ιστορικά λογιστικά μεγέθη των εταιρειών, καθώς σε αυτή συνυπολογίζονται οι προοπτικές των υπό ανάπτυξη έργων, οι μελλοντικές ταμειακές ροές και η στρατηγική αξία του χαρτοφυλακίου για την περαιτέρω επέκταση της ΔΕΗ στη ρουμανική αγορά ενέργειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η ΤΕΧΑΝ

Η αρνητική δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση με τα περίφημα «σπιτάκια» ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενδέχεται να έχει προεκτάσεις που δεν έχουν ακόμη καταστεί ορατές. Μία από αυτές αφορά στη συνεργασία της εταιρείας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το πρόσωπο του οποίου δεσπόζει στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και στο επικοινωνιακό υλικό της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι προ περίπου 18 μηνών η ΤΕΧΑΝ είχε ανακηρύξει τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή «Most Valuable Protector της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα», αποδίδοντάς του ουσιαστικά τον τίτλο του MVP της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο η δικαστική περιπέτεια της ΤΕΧΑΝ και των συνεργατών της θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική συνεργασία της εταιρείας με τον αστέρα του NBA.

Και αυτό διότι στα σύγχρονα συμβόλαια εμπορικών συνεργασιών κορυφαίων αθλητών προβλέπονται συχνά οι λεγόμενες «αντίστροφες ρήτρες ηθικής» (Reverse Morals Clauses), καθώς και ειδικές ρήτρες προστασίας της φήμης και της δημόσιας εικόνας τους. Ενώ παραδοσιακά οι ρήτρες ηθικής αποσκοπούσαν στην προστασία των χορηγών από ενδεχόμενες επιλήψιμες συμπεριφορές των αθλητών, τα σύγχρονα συμβόλαια υψηλού επιπέδου παρέχουν πλέον αντίστοιχες δικλίδες ασφαλείας και στην άλλη πλευρά. Οι αντίστροφες ρήτρες ηθικής μπορούν, ανάλογα με τους συμβατικούς όρους, να παρέχουν στον αθλητή το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της συνεργασίας, ακόμη και χωρίς οικονομικές κυρώσεις, εφόσον η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα, παράνομες δραστηριότητες ή υποθέσεις που προκαλούν έντονη δημόσια κατακραυγή και ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη του. Αντίστοιχα, οι ρήτρες προστασίας της εμπορικής και δημόσιας εικόνας (Brand Alignment και Reputational Harm Clauses) αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η χρήση του ονόματος και της εικόνας ενός αθλητή δεν συνδέεται με επιχειρηματικές πρακτικές που αντιβαίνουν στις αξίες τις οποίες ο ίδιος δημοσίως πρεσβεύει. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τέτοιες ρήτρες μπορούν να επιτρέψουν ακόμη και την αναστολή της χρήσης της εικόνας του για διαφημιστικούς σκοπούς.

Στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το περιεχόμενο της σύμβασής του με την ΤΕΧΑΝ δεν είναι γνωστό, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι εξετάζεται οποιαδήποτε μεταβολή της συνεργασίας τους. Ωστόσο, με δεδομένη τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του Έλληνα αθλητή και την ιδιαίτερη εμπορική αξία του ονόματός του, μένει να φανεί εάν και κατά πόσο οι εξελίξεις γύρω από την ΤΕΧΑΝ θα έχουν αντίκτυπο και στο συγκεκριμένο μέτωπο. Άλλωστε, η διαχείριση του κινδύνου φήμης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στις εμπορικές συνεργασίες αθλητών αυτού του βεληνεκούς…

Αέναη επιτήρηση οικονομικών συναλλαγών

Τη δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών συγκεκριμένων προσώπων, αλλά και ολόκληρων ομάδων προσώπων, χωρίς ρητά καθορισμένο ανώτατο χρονικό όριο, προβλέπει το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της έκτης ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AMLD6 – Οδηγία 2024/1640), το οποίο έχει τεθεί σε εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος θα μπορεί να ζητά από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τράπεζες, να παρακολουθούν τις συναλλαγές προσώπων ή ομάδων προσώπων που εκτιμάται ότι παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο εμπλοκής σε δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου, η διάρκεια της παρακολούθησης θα καθορίζεται από την ίδια τη Μονάδα, χωρίς στη συγκεκριμένη διάταξη να προβλέπεται ρητό ανώτατο χρονικό όριο. Οι υπόχρεες οντότητες θα καλούνται να υποβάλλουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ακόμη και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη Μονάδα. Είμαστε σίγουροι πως όταν το νομοσχέδιο μπει σε δημόσια διαβούλευση θα διατυπωθούν ενστάσεις σχετικά με την αναλογικότητα του μέτρου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα κριτήρια επιλογής των υπό παρακολούθηση προσώπων και τις προϋποθέσεις συνέχισης ή τερματισμού της διαδικασίας. Αναμφισβήτητα η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών είναι απαραίτητη, αλλά όχι και «αενάως»….

Σε λειτουργική περιδίνηση τα ΕΛΤΑ

Οκτώ χρόνια μετά τη μεταβίβαση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, το 2018, ο ιστορικός ταχυδρομικός οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαθιά οικονομική και λειτουργική κρίση. Τα διαδοχικά σχέδια εξυγίανσης δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με τις ζημίες, τη συρρίκνωση του δικτύου και τα προβλήματα ρευστότητας να συνθέτουν εικόνα κατάρρευσης. Το 2020 το Υπερταμείο απέκτησε το 100% των μετοχών των ΕΛΤΑ, ενώ το 2021 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου περίπου 2.000 εργαζομένων. Το 2023 ξεκίνησε νέο σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού και το 2024 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση με την ΕΛΤΑ Courier. Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, το 2025 σημαδεύτηκε από την απόφαση αναστολής λειτουργίας 204 καταστημάτων. Σήμερα, σχεδόν έντεκα μήνες μετά τη λήξη της χρήσης του 2025, ο ισολογισμός παραμένει αδημοσίευτος. Η πλευρά του Υπερταμείου εμφανίζεται να μετακυλίει τις ευθύνες στην KPMG, επικαλούμενη την αλλαγή ελεγκτικής εταιρείας. Οκτώ χρόνια μετά την ένταξη των ΕΛΤΑ στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, εύλογα προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τις προοπτικές βιωσιμότητας του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμο η σημερινή ηγεσία του Υπερταμείου, και συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης, να τοποθετηθούν δημόσια τόσο για την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ όσο και για την αποτίμηση των μέχρι σήμερα επιλογών και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η SWOT Hospitality

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η SWOT Hospitality, μετά τη συμφωνία με το Bright Group για την εξαγορά του 51% της εταιρείας. Στη θέση του προέδρου παραμένει ο Στέλιος Κουτσιβίτης και στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Αριστείδης Καρτσόλης της Bright Group, ενώ μέλη του νέου ΔΣ είναι ο Κωνσταντίνος Δαριβάκης και η Ιωάννα Πουλοπούλου. Παρά την αλλαγή στη μετοχική σύνθεση, οι Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλιος Κουτσιβίτης και Πάνος Κωνσταντινίδης παραμένουν μέτοχοι της SWOT Hospitality, διατηρώντας τη διοίκηση της εταιρείας.

Η Πλαστικά Θράκης

Πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ύψους 53.633,55 ευρώ προέκυψε για την Πλαστικά Θράκης μετά την ολοκλήρωση, εντός του Οκτωβρίου 2026, του φορολογικού ελέγχου στη μητρική εταιρεία για τις διαχειριστικές χρήσεις 2020 και 2021. Ο μερικός φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν σχετικής εντολής που είχε εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον Μάιο του 2025. Από τον έλεγχο προέκυψε πρόσθετος φόρος ύψους 42.625,94 ευρώ και προσαυξήσεις ύψους 11.007,61 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας αποδέχθηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου, με το σύνολο της επιβάρυνσης να έχει αναγνωριστεί πλήρως στα αποτελέσματα της περιόδου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 δεν υπήρχαν σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η οριστική διευθέτηση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου.