Στο μικροσκόπιο της FATF η Ελλάδα

Εντατικοποιεί η Ελλάδα τις προετοιμασίες της ενόψει του πέμπτου γύρου αμοιβαίας αξιολόγησης από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), τον διεθνή οργανισμό που καθορίζει τα πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τις αδυναμίες του συστήματος δέσμευσης και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και οι εποπτικές αρχές προετοιμάζουν αυτό το διάστημα αναλυτικές εκθέσεις προς τη FATF, στις οποίες αποτυπώνονται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι εκκρεμότητες και οι δυσλειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος. Τον συντονισμό της προετοιμασίας έχει αναλάβει η Επιτροπή Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία επεξεργάζεται το εθνικό σχέδιο δράσης. Πάντως, το βάρος της επικείμενης αξιολόγησης θα πέσει όχι τόσο στην επάρκεια του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου όσο στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Οι ελληνικές αρχές θα κληθούν να τεκμηριώσουν με συγκεκριμένα στοιχεία την ικανότητά τους να εντοπίζουν και να διερευνούν υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, να επιτυγχάνουν καταδίκες και, κυρίως, να στερούν από τους δράστες τα περιουσιακά οφέλη της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Η νομοθετική παρέμβαση του 2019

Στο τελευταίο αυτό πεδίο, σημαντικό προβληματισμό προκαλεί μια πρόβλεψη που έχει τις ρίζες της σε νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019, λίγους μήνες μετά την τελευταία αξιολόγηση της Ελλάδας από τη FATF. Με τον ν. 4637/2019 θεσπίστηκαν χρονικά όρια για τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η αρχική διάρκεια της δέσμευσης ορίστηκε στους εννέα μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον εννέα μήνες. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει η απαιτούμενη δικαστική απόφαση για τη διατήρησή της. Η εν λόγω τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 είχε ως διακηρυγμένο στόχο την αποτροπή των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων αόριστης διάρκειας. Στην πράξη, ωστόσο, ο συνδυασμός του αυστηρού χρονικού περιορισμού με τις χρόνιες καθυστερήσεις στην απονομή της ελληνικής Δικαιοσύνης οδήγησε στην επιστροφή περιουσιακών στοιχείων ύποπτης εγκληματικής προέλευσης στους κατόχους τους, όχι επειδή εξέλιπαν οι λόγοι της δέσμευσής τους, αλλά επειδή η δικαστική διαδικασία δεν προχώρησε εγκαίρως. Πρόκειται για μια θεσμική αντίφαση που υπονόμευσε και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ανάκτησης του προϊόντος του εγκλήματος.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στο πεδίο της ανάκτησης του εγκληματικού προϊόντος, το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της έκτης ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AMLD6 – Οδηγία 2024/1640) δεν ανατρέπει το υφιστάμενο καθεστώς των χρονικών περιορισμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου που έχει δοθεί σε εσωτερική διαβούλευση στους φορείς και του οποίου έχε γνώση το Dnews.gr, διατηρείται για τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα η παραπομπή στα χρονικά όρια του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για τη διατήρηση της δέσμευσης πέραν των προβλεπόμενων χρονικών ορίων θα εξακολουθήσει να απαιτείται η έκδοση διάταξης του ανακριτή, εφόσον η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, ή απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου σε κάθε άλλη περίπτωση, πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών.

Ταυτόχρονα, διατηρείται η πρόβλεψη για αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης όταν παρέλθουν τα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το νομοσχέδιο εισάγει, επιπλέον, ένα διακριτό καθεστώς βραχυχρόνιων προληπτικών μέτρων. Ειδικότερα, προβλέπει ότι η διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης ύποπτης συναλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες, ενώ η διάρκεια της προσωρινής δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με την παρέλευση των αντίστοιχων προθεσμιών. Οι νέες αυτές προβλέψεις αφορούν στο αρχικό στάδιο διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών και δεν υποκαθιστούν το καθεστώς των δεσμεύσεων μεγαλύτερης διάρκειας.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το νέο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει ευθέως το πρόβλημα της αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας της αδυναμίας των δικαστικών αρχών να ενεργήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να διασφαλίσει ότι οι αναγκαίες εγγυήσεις προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων δεν θα λειτουργούν, λόγω των καθυστερήσεων της Δικαιοσύνης, εις βάρος της αποτελεσματικής ανάκτησης του εγκληματικού προϊόντος. Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αξιολόγησης της FATF, καθώς η αποτελεσματικότητα ενός εθνικού συστήματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος κρίνεται όχι μόνο από το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται, αλλά και από εκείνων που τελικώς δημεύονται και ανακτώνται...

Η Alter Ego Media

Νέα δεδομένα στην επενδυτική φυσιογνωμία της Alter Ego Media δημιουργεί η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 40 εκατ. ευρώ. Η ΑΜΚ έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς ο όμιλος διαθέτει καθαρή ταμειακή θέση και ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές. Η άντληση κεφαλαίων αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξαγορών και των επενδύσεων, με στρατηγικό στόχο τον διπλασιασμό της κερδοφορίας εντός τριετίας. Χρηματιστηριακά, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ισχυρό ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών στα πρόσφατα roadshows. Η είσοδός τους στην Alter Ego Media μπορεί να ενισχύσει το free float, την εμπορευσιμότητα και τη διεθνή επενδυτική αναγνωρισιμότητα της εισηγμένης. Θετικά αξιολογείται και η πρόθεση του βασικού μετόχου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις στην αύξηση με ποσό έως 29,84 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναλαμβάνει δεσμευτική υποχρέωση. Να σημειωθεί πως παρά τη σχεδιαζόμενη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους. Με τους επενδυτές της δημόσιας εγγραφής του 2025 να απολαμβάνουν συνολικές αποδόσεις άνω του 60%, η νέα ΑΜΚ αποτελεί το επόμενο μεγάλο χρηματιστηριακό στοίχημα του ομίλου. Ομολογουμένως, η επιλογή της Alter Ego Media να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εν μέσω πτωτικής αγοράς εκπέμπει μήνυμα αυτοπεποίθησης της διοίκησης.

Κρι Κρι: Η «λυπητερή» των 514.830 ευρώ

Τη «λυπητερή» από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έλαβε προ ημερών η Κρι Κρι, με τον λογαριασμό που καλείται να διαχειριστεί η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία να ανέρχεται σε 514.830 ευρώ και να αφορά σε φορολογικές εκκρεμότητες της χρήσης του 2020. Η υπόθεση άνοιξε στις 26 Ιανουαρίου 2026, όταν γνωστοποιήθηκε στην εισηγμένη η έκδοση εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη οικονομική χρήση. Σχεδόν δέκα μήνες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, οι ελεγκτικές αρχές εξέδωσαν το σημείωμα διαπιστώσεων και τον αντίστοιχο προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, από τον οποίο προέκυψε η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η εταιρεία έχει ήδη περάσει το σύνολο του ποσού στα βιβλία της, σχηματίζοντας αντίστοιχη πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές προηγούμενων χρήσεων, με τη σχετική επιβάρυνση να αποτυπώνεται τόσο στην κατάσταση αποτελεσμάτων όσο και στις φορολογικές υποχρεώσεις της. Πάντως, η διοίκηση της Κρι Κρι δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί αμαχητί τον λογαριασμό της εφορίας. Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, διαφωνεί με τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και προτίθεται να κάνει χρήση των προβλεπόμενων διοικητικών και ένδικων μέσων, προκειμένου να αμφισβητήσει τον σχετικό καταλογισμό. Μάλιστα, εκτιμά ότι μέσα από τις διαδικασίες αυτές υπάρχει περιθώριο να περιοριστεί το ύψος της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης.

Η Safe Bulkers

Σε συμφωνία για την πώληση του φορτηγού πλοίου Marina, έναντι 14,9 εκατ. δολαρίων, προχώρησε η Safe Bulkers, της οικογένειας Χατζηιωάννου, συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου της. Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Post-Panamax, χωρητικότητας 87.000 dwt, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2006 στην Ιαπωνία. Η συμφωνία υπεγράφη προ ημερών, με την παράδοση του πλοίου στους νέους ιδιοκτήτες του να αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έγινε γνωστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ναυτιλιακής, το Marina απασχολείται σε βραχυχρόνια χρονοναύλωση από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, με μεικτό ημερήσιο ναύλο 33.250 δολαρίων, χωρίς να συνυπολογίζεται το πρόσθετο όφελος από τη χρήση scrubber. Η συμφωνία για το Marina είναι η τέταρτη συμφωνία πώλησης πλοίου που έχει συνάψει η Safe Bulkers εντός του 2026, ανεβάζοντας το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα στα 77,6 εκατ. δολάρια. Τον Φεβρουάριο η εταιρεία συμφώνησε την πώληση του Capesize Michalis H, κατασκευής 2012, έναντι 35,2 εκατ. δολαρίων, ενώ τον Μάιο προχώρησε σε συμφωνίες για την πώληση του Kamsarmax Pedhoulas Commander, κατασκευής 2008, έναντι 14,7 εκατ. δολαρίων, και του Post-Panamax Xenia, κατασκευής 2006, έναντι 12,8 εκατ. δολαρίων. Οι τρεις συναλλαγές ολοκληρώθηκαν εντός του εννεαμήνου, αποφέροντας στη ναυτιλιακή λογιστικά κέρδη ύψους 10,9 εκατ. δολαρίων.

«1926 ΠΑΟΚ BC»

Την εμπορική της ταυτότητα θωρακίζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη του ιδιοκτησιακού ελέγχου της ομάδας μπάσκετ της Θεσσαλονίκης από τον Τέλη Μυστακίδη, τον Νοέμβριο του 2025. Προ ημερών η ΚΑΕ υπέβαλε αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «1926 ΠΑΟΚ BC» στο εθνικό μητρώο εμπορικών σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, διεκδικώντας προστασία για συνολικά 30 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αίτηση εκτείνεται πολύ πέραν της αμιγώς αθλητικής δραστηριότητας, καλύπτοντας από είδη ένδυσης και υπόδησης, αθλητικό εξοπλισμό και αναμνηστικά μέχρι τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, ηλεκτρονικές συσκευές και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και εστίασης.

Η κίνηση παραπέμπει σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό εμπορικής αξιοποίησης του brand του ΠΑΟΚ υπό την ιδιοκτησία Μυστακίδη, με προοπτική τη διεύρυνση των πηγών εσόδων της ΚΑΕ μέσω του merchandising και της παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης του σήματος. Η πρωτοβουλία αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ, που την εφετινή αγωνιστική περίοδο συμμετέχει στο BKT EuroCup, διεκδικεί την είσοδό του στην EuroLeague από τη σεζόν 2027/28, με την κρίσιμη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της διοργάνωσης να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Οι επενδύσεις της Motor Oil

Δύο νέες μικρές συμμετοχές στον ευρύτερο κλάδο της ενεργειακής μετάβασης και των υποδομών απέκτησε η Motor Oil κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, επενδύοντας στη Solar Mile και στο EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund. Η Solar Mile δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, με αντικείμενο την παροχή εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες καταστημάτων. Αναλαμβάνει τη μελέτη, την αδειοδότηση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των μελών της, αξιοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό για τη διαχείριση και τον διαμοιρασμό της παραγόμενης ενέργειας. Η Motor Oil απέκτησε συμμετοχή στο EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund, του Απόστολου Ταμβακάκη, το οποίο έχει ήδη περάσει από τη φάση της συγκέντρωσης κεφαλαίων στην αναζήτηση των πρώτων επενδυτικών ευκαιριών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund βρίσκονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας μέσω συστημάτων μπαταριών, διαχείρισης απορριμμάτων και ευρύτερων υποδομών, με το μέσο ύψος των επενδυτικών τοποθετήσεων να διαμορφώνεται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ ανά έργο.

Η Viohalco και η Steelmet Operations

Σε εσωτερική αναδιάρθρωση προχωρά ο όμιλος Viohalco, μεταφέροντας σειρά δραστηριοτήτων από τη Steelmet Operations (ΒΙΕΞΑΛ) στη Viohalco Corporate Services, με στόχο την απλοποίηση της εταιρικής του δομής. Το σχέδιο μερικής διάσπασης αφορά στις δραστηριότητες μεταφορών, logistics, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαχείρισης ακινήτων. Μαζί με τις δραστηριότητες μεταφέρονται και 139 εργαζόμενοι. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται ανέρχεται σε 10,52 εκατ. ευρώ και των υποχρεώσεων σε 10,26 εκατ. ευρώ, με την καθαρή αξία του κλάδου να διαμορφώνεται σε 259.749 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η αποτίμηση της Viohalco Corporate Services αυξάνεται από περίπου 6 εκατ. ευρώ σε 6,26 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 19.371 ευρώ, στα 486.036 ευρώ, με την έκδοση 660 νέων μετοχών, αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία. Από αυτές, 484 θα λάβει η Viohalco και 176 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, που κατέχουν το 73,33% και το 26,67% της Steelmet Operations αντίστοιχα. Σήμερα, στη Viohalco Corporate Services συμμετέχουν η Σιδενόρ με 35,22%, η Cenergy Holdings και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με 29,56% έκαστη και η Sovel με 5,66%. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί χωρίς καταβολή μετρητών, ενώ η Steelmet Operations θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της, με αμετάβλητο μετοχικό κεφάλαιο 25.200 ευρώ και μειωμένα ίδια κεφάλαια κατά 259.749 ευρώ.

Στη μεσιτεία ακινήτων ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης

Στον κλάδο της μεσιτείας ακινήτων και της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας θα δραστηριοποιείται η νεοσύστατη Alveo Capital Advisors του Θωμά Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού της. Με βάση το νέο καταστατικό, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσιτείας ακινήτων, τη διενέργεια κάθε σχετικής πράξης και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του αρμόδιου Επιμελητηρίου, του Μητρώου Μεσιτών Ακινήτων, του ΓΕΜΗ και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή τρίτου προσώπου. Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alveo Capital Advisors, το οποίο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και διαιρείται σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Η Veggie Energy

Στον αγροδιατροφικό τομέα, με παράλληλο προσανατολισμό στην αγορά ενέργειας, φαίνεται να στρέφει το επιχειρηματικό του ενδιαφέρον ο Κωνσταντίνος Καλιακάτσος, ο επιχειρηματίας που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την υπόθεση Τράπεζας Πειραιώς – Libra. Η κυπριακή Elstebio CY Ltd, με την οποία συνδέεται ο επιχειρηματίας, προχώρησε χθες στη σύσταση της Veggie Energy Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Κηφισιά. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την κυπριακή εταιρεία. Στο επίκεντρο του νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος βρίσκονται οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ντομάτας και δυνατότητα επέκτασης στην καλλιέργεια πιπεριάς, αγγουριού, μελιτζάνας, πεπονιού και άλλων κηπευτικών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην πρωτογενή παραγωγή.

Όπως προκύπτει από το καταστατικό της Veggie Energy, το πεδίο δραστηριοτήτων της εκτείνεται και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, στην εμπορία και αποθήκευση ενέργειας, αλλά και στο χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκού εξοπλισμού. Στη θέση του διαχειριστή της Veggie Energy τοποθετήθηκε ο Θόδωρος Ιορδανίδης, ενώ την Elstebio CY Ltd εκπροσώπησε κατά την υπογραφή του καταστατικού η Κωνσταντία Ιορδανίδου.