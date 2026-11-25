Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 58,54 εκατ. ευρώ από 42,94 εκατ. ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ κατά το 9μηνο του 2026, με αιχμή τη δυναμική παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 316,05 εκατ. ευρώ, έναντι 259,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 21,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 58,54 εκατ. ευρώ από 42,94 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 52,89 εκατ. ευρώ, έναντι 38,13 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 48,7%, φθάνοντας τα 46,30 εκατ. ευρώ, από 31,14 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Βασικό μοχλό ανάπτυξης αποτέλεσε ο κλάδος του γιαουρτιού, με τις συνολικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 29,9% σε αξία και 26% σε όγκο, ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 39,5% σε αξία. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 61% και 24% αντίστοιχα. Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα 68 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,6%. Παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη συνεχιζόμενη στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη δεύτερη θέση στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού, με το μερίδιό της να υποχωρεί στο 12,6% από 13,5% το 2025. Στον κλάδο του παγωτού, οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,4%, σε ένα περιβάλλον πιέσεων στην κατανάλωση.

Παράλληλα, η γαλακτοβιομηχανία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων γιαουρτιού και παγωτού. Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές ξεπέρασαν τα 14 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, ενώ για το σύνολο του 2026 αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τον μέσο αριθμό εργαζομένων να ξεπερνά τους 900 και τις νέες προσλήψεις να υπερβαίνουν τις 150 κατά την εξεταζόμενη περίοδο.