Αστυνομικός είχε προειδοποιήσει τον άνδρα λόγω των μεγάλων κυμάτων της παλίρροιας.

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που τεράστιο κύμα παρασύρει έναν άνδρα και τον σκύλο του, στο Όρεγκον, καθώς πλησίασε επικίνδυνα κοντά παρότι αστυνομικός τον είχε προειδοποιήσει να μην το κάνει.

Η αστυνομία του Κάνον Μπιτς έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, προκειμένου να επισημάνει τους κινδύνους των λεγόμενων King Tides (βασιλικές παλίρροιες). Το τεράστιο κύμα παρασύρει αρχικά τον σκύλο, που περπατούσε στην άμμο και στη συνέχεια πέφτει στο νερό- από τη σκάλα όπου στεκόταν- και ο άνδρας, καθώς κρατούσε το λουρί του κατοικιδίου του.

Ευτυχώς, σύμφωνα με την αστυνομία, τόσο ο σκύλος όσο και ο άνδρας κατάφεραν να φτάσουν σε άλλο σημείο με σκάλες και να βγουν από το νερό, χωρίς να τραυματιστούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, αστυνομικός είχε εντοπίσει τον ίδιο άνδρα να οδηγεί σε άλλη παραλία, για να δει τη βασιλική παλίρροια. Ο αστυνομικός του έδωσε κλήση και τον προειδοποίησε να παρακολουθήσει το φαινόμενο από απόσταση ασφαλείας.

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