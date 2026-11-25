Την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, σχολιάζει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ σχολιάζει την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τις υποθέσεις σκανδάλων σε αντιπαραβολή με τον αντιλαϊκό παλμό της πανελλαδικής απεργίας.

«Την ημέρα που χιλιάδες εργαζόμενοι κατέκλυσαν τους δρόμους σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα εξαντλούν την αντιπαράθεση τους στο ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, αποτυπώνοντας τελικά και τους δύο “κόσμους” που συγκρούονται: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που ορθώνει ανάστημα, γιατί δεν μπορεί πλέον να βγάλει το μήνα με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, την πανάκριβη στέγη, παιδεία και υγεία και από την άλλη όλοι αυτοί που με την πολιτική τους έχουν τσακίσει τη ζωή του λαού, ενώ την ίδια ώρα κάνουν χρυσές δουλειές στην πλάτη του» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνει «σήμερα, όμως, το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι με τη μεγάλη πανελλαδική απεργία μίλησε ο κόσμος των εργαζομένων, αυτός που έχει τη δύναμη να ανατρέψει τον "κόσμο" της σήψης και της διαφθοράς και να επιβάλει το δίκιο του».