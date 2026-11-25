Σοκ από τη θεωρία του ότι «οι ψυχασθενείς είναι ατομική βόμβα» - Ανεξήγητη η σιωπή της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Σοβαρό προβληματισμό στο χώρο της ψυχικής υγείας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι «οι ψυχασθενείς είναι ατομική βόμβα».

Μιλώντας για την ενδοοικογενειακή βία (στον ρ/σ Meganews), ο υπουργός προχώρησε σε μια γενίκευση που αναπαράγει ένα από τα πιο παρωχημένα και επικίνδυνα στερεότυπα: Την ταύτιση της ψυχικής ασθένειας με την επικινδυνότητα και την εγκληματικότητα, ενώ επιστημονικά τεκμηριώνεται το ακριβώς αντίθετο, ότι οι ψυχικά ασθενείς γίνονται συχνά θύματα βίας.

Η στήλη γνωρίζει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και απορεί με την απάθεια των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια δεν είναι «ατομικές βόμβες». Είναι ισότιμοι πολίτες που δικαιούνται φροντίδα, προστασία και σεβασμό, όχι συλλογική ενοχοποίηση από τα πλέον επίσημα χείλη της Πολιτείας.

«Ατομικές βόμβες» είναι οι υπουργοί που δεν έχουν εσωτερικεύσει θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας.

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