Η αναφορά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Η Κυριακή Γρίβα έκανε αυτό που ζητάμε από κάθε γυναίκα, οφείλαμε να την είχαμε προστατεύσει, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή».

«Υπάρχει ένα όνομα που οφείλω να πω: Κυριακή Γρίβα. Η Κυριακή πήγε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζήτησε βοήθεια, δολοφονήθηκε έξω από την πόρτα του. Έκανε αυτό ακριβώς που ζητάμε από κάθε γυναίκα. Εμείς, οφείλαμε να την είχαμε προστατεύσει», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στην εκδήλωση ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25/11).

«Η γυναίκα που λέει “φοβάμαι να γυρίσω σπίτι μου”, έχει δικαίωμα στην προστασία εκείνη ακριβώς την ώρα. Ακόμα κι αν είναι 3 το πρωί, ακόμα κι αν έχει ξαναέρθει στο τμήμα και στο μεταξύ ξαναγύρισε στον άνθρωπο που την κακοποιεί, που την απειλεί. Ο φόβος της αξίζει την ίδια προσοχή κάθε φορά», υπογράμμισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

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