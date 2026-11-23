Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.562,36 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν στην ανοδική αντίδραση και τον τζίρο να ξεπερνά τα 421 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.562,36 μονάδες, με άνοδο 0,38%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει έως τις 2.524,1 μονάδες (-1,1%), ενώ το υψηλό ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.570,5 μονάδες. Η ανάκαμψη συνδέθηκε με τη βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος μετά τις εξελίξεις στη Nvidia. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 421,13 εκατ. ευρώ, έναντι 391,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη Παρασκευή, με τον όγκο στα 56,24 εκατ. τεμάχια.

Σημαντική δραστηριότητα καταγράφηκε στις προσυμφωνημένες συναλλαγές, κυρίως σε ΑΚΤΟΡ και ΔΕΗ. Συνολικά, 40 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 65 πτωτικά και 33 αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας τον επιλεκτικό χαρακτήρα της ανάκαμψης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,5% στις 3.091,1 μονάδες. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ξεχώρισε με άνοδο 3,58% στα 9,79 ευρώ και τζίρο 53 εκατ. ευρώ. Η Εθνική ενισχύθηκε κατά 1,99% στα 16,42 ευρώ, συγκεντρώνοντας συναλλαγές 70 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank κέρδισε 1,97% στα 4,39 ευρώ, με τζίρο 56 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,04% στα 4,65 ευρώ, με συναλλαγές 57,7 εκατ. ευρώ. Η CrediaBank σημείωσε άλμα 4,69% στα 0,91 ευρώ.

Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 0,5% στις 6.572,7 μονάδες. Αντίθετα, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,5% στις 3.017,1 μονάδες.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 2% στα 44,80 ευρώ, η Cenergy κατά 2,34% στα 21,88 ευρώ και η Coca-Cola HBC κατά 1,39% στα 51,20 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε κατά 2,59% στα 9,42 ευρώ, η ΔΕΗ κατά 2,42% στα 22,60 ευρώ και η Allwyn κατά 2,89% στα 9,42 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης Motor Oil (-2,1%), ΕΥΔΑΠ (-2,07%) και Lamda Development (-2,04%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ανοδικά η ΑΒΑΞ (+3,86%), ο ΟΛΠ (+1,44%) και η Real Consulting (+1,19%), ενώ πιέστηκαν Autohellas (-2,56%) και Quest (-2,23%).