Το IPO της METKA

Με θετικούς οιωνούς εκκινεί η εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), με το εύρος τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 10 και 11,50 ευρώ ανά μετοχή και τη συνολική αξία της προσφοράς να μπορεί να φτάσει έως τα 365 εκατ. ευρώ, εφόσον ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα υπερκατανομής. Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens προγραμματίζεται για τις 26 Νοεμβρίου.

Η Γενική Συνέλευση της ΜΕΤΚΑ ενέκρινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της μοναδικής μετόχου, Metlen, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Το σχέδιο προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης έως 25 εκατ. νέων μετοχών, καθώς και διάθεση έως 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen και επιπλέον έως 5 εκατ. μετοχών, εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα υπερκατανομής.

Ο αριθμός των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή διάθεσης, καθώς το ανώτατο ύψος της αύξησης έχει καθοριστεί σε 250 εκατ. ευρώ. Στην κατώτατη τιμή των 10 ευρώ θα εκδοθούν 25 εκατ. νέες μετοχές, ενώ στην ανώτατη τιμή των 11,50 ευρώ ο αριθμός τους θα περιοριστεί σε περίπου 21,74 εκατ. μετοχές. Χωρίς την υπερκατανομή, η συνολική αξία της προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 300 και 307,5 εκατ. ευρώ, ενώ με πλήρη άσκηση του σχετικού δικαιώματος αυξάνεται στα 350 έως 365 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, έως 250 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στη ΜΕΤΚΑ μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα έσοδα από την πώληση των υφιστάμενων μετοχών θα κατευθυνθούν στη Metlen.

Για τους μικροεπενδυτές προβλέπεται τουλάχιστον το 30% της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, υπό την προϋπόθεση επαρκούς ζήτησης. Εφόσον διατεθούν στην Ελλάδα 17,5 εκατ. μετοχές, στους ιδιώτες αντιστοιχούν τουλάχιστον 5,25 εκατ. τίτλοι. Ακόμη, τουλάχιστον το 40% της συνολικής προσφοράς προβλέπεται να κατευθυνθεί στην ελληνική αγορά, εφόσον υπάρχει επαρκής ζήτηση.

Τα κεφάλαια που προβλέπεται να αντλήσει η ΜΕΤΚΑ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα κατευθυνθούν σε υφιστάμενα έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και σε νέες επενδύσεις υποδομών. Ειδικότερα, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθεί την περίοδο 2026–2029 για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το έργο κατασκευής φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, ύψους έως 166 εκατ. ευρώ, προορίζεται για νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2027–2030. Στο επενδυτικό πεδίο περιλαμβάνονται πρόσθετα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και υποδομές μεταφορών, περιβάλλοντος, ύδρευσης, άρδευσης και κοινωνικών υποδομών. Τα συγκεκριμένα έργα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η διάθεση των κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διαγωνισμών και τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Τα έξοδα της δημόσιας προσφοράς

Το ανώτατο συνολικό κόστος της συνδυασμένης προσφοράς και της εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens εκτιμάται στα 23,98 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι εκτιμήσεις έχουν υπολογιστεί με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της προσφοράς στην ανώτατη τιμή των 11,50 ευρώ ανά μετοχή και της πλήρους άσκησης του δικαιώματος υπερκατανομής. Στο σενάριο αυτό, η συνολική αξία της συναλλαγής μπορεί να ανέλθει στα 365 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ και 115 εκατ. ευρώ στην πώληση υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος των 23,98 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 6,57% της μέγιστης αξίας της προσφοράς. Οι προμήθειες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάρθρωση, αναδοχή και διάθεση των μετοχών αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους δαπάνη, καθώς εκτιμώνται σε έως 19,58 εκατ. ευρώ, απορροφώντας περίπου το 81,7% του συνολικού προϋπολογισμού εξόδων. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 5,36% της μέγιστης αξίας της συναλλαγής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των εξόδων μεταξύ των νέων και των υφιστάμενων μετοχών. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, από το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, 17,21 εκατ. ευρώ συνδέονται με την έκδοση των νέων μετοχών, 3,38 εκατ. ευρώ με την πώληση των υφιστάμενων μετοχών και επιπλέον 3,38 εκατ. ευρώ με τις μετοχές που μπορούν να διατεθούν μέσω του δικαιώματος υπερκατανομής.

Πέραν των προμηθειών, το ενημερωτικό δελτίο προβλέπει αμοιβές έως 280.000 ευρώ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έως 1,11 εκατ. ευρώ προς την Euronext Athens και την Euronext Securities Athens. Επιπλέον, έως 1,55 εκατ. ευρώ προβλέπονται για ειδικούς οικονομικούς και νομικούς ελέγχους, έως 300.000 ευρώ για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εισφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και έως 165.000 ευρώ για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Τα λοιπά έξοδα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκτύπωση και διανομή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και την προώθηση της συνδυασμένης προσφοράς και της χρηματιστηριακής εισαγωγής, εκτιμώνται σε περίπου 990.000 ευρώ.

Το σύνολο των εξόδων θα καλυφθεί από τη Metlen, με εξαίρεση τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, την εισφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις χρεώσεις για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, που θα βαρύνουν αποκλειστικά τη ΜΕΤΚΑ.

Γερμανός: Πιστωτική διαμεσολάβηση

Στην επέκταση του εταιρικού της σκοπού προχωρά η Γερμανός, εντάσσοντας στις δραστηριότητές της την πιστωτική διαμεσολάβηση για συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η εταιρεία αποκτά καταστατικά τη δυνατότητα να αναπτύσσει κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που επιτρέπεται να ασκείται από μεσίτες πιστώσεων στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της Γερμανός, με τις ευλογίες της Telekom, δημιουργώντας το θεσμικό υπόβαθρο για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε χρηματοδοτικά προϊόντα προς καταναλωτές. Η καταστατική αυτή αλλαγή θα μπορούσε να συνδεθεί με την ανάπτυξη νέων επιλογών χρηματοδότησης αγορών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γνωστοποιηθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια ή συνεργασίες.

Η Agency Holdings της οικογένειας Μπράβου

Στη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών, με μετοχικό κεφάλαιο 16,8 εκατ. ευρώ, προχώρησε η οικογένεια Μπράβου. Πρόκειται για την Agency Holdings, που συστάθηκε από τον Γιάννη Μπράβο-Παπαδημητρίου και τη Δέσποινα Μπράβου-Παπαδημητρίου με εισφορά 532.100 μετοχών της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Be.Brokers, που αντιπροσωπεύουν το 79,73% του μετοχικού της κεφαλαίου και αποτιμήθηκαν σε 16,8 εκατ. ευρώ από ορκωτούς ελεγκτές της ΣΟΛ Crowe. Η κίνηση σηματοδοτεί την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών συμμετοχών της οικογένειας, η οποία έχει 70 έτη παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά και έγινε γνωστή μέσα από την International Life. Η Agency Holdings θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το καταστατικό της, να συμμετέχει σε άλλες ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες, να προχωρά σε συγχωνεύσεις ή απορροφήσεις εταιρειών και να πραγματοποιεί επενδυτικές πράξεις, υπό τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

Κρυπτοστοιχεία και fit and proper

Νέες απαιτήσεις για την καταλληλότητα (fit and proper) των μελών των διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτοστοιχείων θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, υιοθετώντας τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζονται αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης για τα διοικητικά στελέχη εκδοτών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (ARTs) και παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs), στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επαγγελματική επάρκεια, η αξιοπιστία και η εμπειρία των διοικητικών στελεχών. Προβλέπεται έλεγχος ποινικού μητρώου για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παραβάσεις της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Μάλιστα, πρόσωπα που εντάσσονται σε καταλόγους στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων απαγορεύεται να συνεχίσουν να ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να διαθέτουν ουσιαστικές γνώσεις για τα κρυπτοστοιχεία, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων και την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά επεκτείνεται στην πραγματική επαγγελματική εμπειρία και στην ικανότητα αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να εφαρμόζουν πολιτικές καταλληλότητας, να καταγράφουν τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης των διοικητικών στελεχών και να προχωρούν σε επαναξιολόγηση όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι δραστηριότητες, το επιχειρηματικό μοντέλο ή οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

Για τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις της αγοράς κρυπτοστοιχείων προβλέπονται αυξημένες απαιτήσεις, με την εφαρμογή πιο εξελιγμένων πολιτικών καταλληλότητας και αυστηρότερων διαδικασιών αξιολόγησης των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους. Ειδικότερα, για τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (ARTs), λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός και ο όγκος των εκδιδόμενων μαρκών, το ύψος των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν, καθώς και το είδος και η πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία συνδέονται οι μάρκες. Αντίστοιχα, για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs), η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία, το είδος και τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη σημασία τους για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά και το είδος των πελατών που εξυπηρετούν.

Η Vasileiadis Family Office

Στη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών, με την επωνυμία Vasileiadis Family Office, προχώρησε ο Φίλιππος Βασιλειάδης, αδερφός του Βύρωνα Βασιλειάδη με τον οποίον έχουν ιδρύσει και συνδιοικούν τις εταιρείες Antipollution και Green. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, με μοναδικό εταίρο τον Φίλιππο Βασιλειάδη, ο οποίος κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων και αναλαμβάνει παράλληλα τη διαχείριση και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας για αόριστο χρόνο. Ως κύρια δραστηριότητα της Vasileiadis Family Office ορίζονται οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, γεγονός που παραπέμπει στη δημιουργία εταιρικού οχήματος για την κατοχή και διαχείριση επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η Τιτάν και η Titan Global Finance

Την επαναδιάθεση 28 εκατομμυρίων ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 28 εκατ. ευρώ, στην Titan Global Finance PLC ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τιτάν. Η συναλλαγή αφορά ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστη, οι οποίες αποτελούν μέρος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2024, με διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Alpha Bank και εγγυήτρια την Titan S.A. Η Τιτάν αποκτά τις ομολογίες από την Alpha Bank προκειμένου να τις επαναδιαθέσει στη συνδεδεμένη εταιρεία Titan Global Finance PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ η ολοκλήρωσή της προγραμματίζεται για τις 17 Νοεμβρίου 2026. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών, χωρίς πρόσθετο κόστος για την εταιρεία. Οι δύο μέτοχοι της Τιτάν, Titan S.A. και Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά, ενέκριναν την απόφαση, δηλώνοντας ότι δεν προτίθενται να την αμφισβητήσουν.

Στην Ελλάδα η βρετανική Creagh Concrete

Προσωρινή άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα έλαβε η βρετανική Creagh Concrete Products Limited, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων σκυροδέματος και προκατασκευασμένων λύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, το ελληνικό γραφείο θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων προς τα κεντρικά της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Creagh Concrete ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Toomebridge της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαθέτει εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Αγγλία, απασχολώντας περισσότερους από 650 εργαζομένους. Για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 135,62 εκατ. λίρες, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. λίρες, αυξημένα κατά περίπου 33%. Βάσει της άδειας, μετά την παρέλευση 12 μηνών, η εταιρεία υποχρεούται να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα και να πραγματοποιεί ετήσιες λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Γιώργος Στέγγος: Νέα εταιρεία ακινήτων

Την παρουσία του στην αγορά ακινήτων ενισχύει ο επιχειρηματίας Γιώργος Στέγγος, προχωρώντας στη δημιουργία νέου επενδυτικού οχήματος με αρχικό κεφάλαιο 9,07 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη Skywalker Αξιοποίηση Ακινήτων, η οποία συστάθηκε μέσω της Premier Capital Investment Greece, που αποτελεί και τον μοναδικό της μέτοχο. Η νέα εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, με το καταστατικό της να προβλέπει ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων έως την κατασκευή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Ακόμη, περιλαμβάνει την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και δραστηριότητες στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Στο τιμόνι της Skywalker βρίσκεται ο Γιώργος Στέγγος, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με τον Λάμπρο Πρωτονοτάριο στη θέση του αναπληρωτή προέδρου και τον Μιχαήλ Κατραμάδο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Λάντσιον Μητ Έβρου: Άλμα 78,5% στα κέρδη το 2025

Αύξηση της κερδοφορίας της, παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, κατέγραψε το 2025 η βιομηχανία αλλαντικών Λάντσιον Μητ Έβρου, της οποίας ηγείται ο Αλέξιος Υφαντής. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2025 στα 90,33 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,27% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η εικόνα ήταν αισθητά βελτιωμένη σε επίπεδο κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 78,52%, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 49,68%, φτάνοντας τα 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση αποτυπώθηκε και στο περιθώριο EBITDA, το οποίο διευρύνθηκε στο 10,4% από 6,97%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 26,22% από 24,15%. Στα 6,51 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 37,42 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Λάντσιον Μητ συνέχισε τις επενδύσεις στον παραγωγικό της εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών χώρων και τη συγκράτηση του κόστους.