Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό της ΜΕΤΚΑ, η EntersoftOne, η Grady Properties Corporation, η ΕΨΑ, οι κάμερες του ΚΟΚ στην Αττική και τι αλλάζει από τις 30 Νοεμβρίου στις συναλλαγές με ομόλογα

ΜΕΤΚΑ: Προς έγκριση το ενημερωτικό δελτίο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τρίτη το απόγευμα αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει τη διάθεση μετοχών που θα αντιστοιχούν στο 25% έως 30% του μετοχικού της κεφαλαίου, με στόχο την άντληση περίπου 350 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος. Η αποτίμηση της εταιρείας υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της διοίκησης είναι ο διπλασιασμός της στα 2 δισ. ευρώ εντός του επόμενου έτους.

Η ΜΕΤΚΑ αποτελεί την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών της Metlen, με δραστηριότητα στις κατασκευές, τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τις παραχωρήσεις και το facility management. Το ανεκτέλεστο της ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ, με το χαρτοφυλάκιό της να περιλαμβάνει σημαντικά έργα, όπως το Flyover Θεσσαλονίκης, τα 17 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, τη συμμετοχή στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), την επέκταση του προβλήτα 5 του ΟΛΘ και το Voria Project στο Μαρούσι. Ακόμη, η εταιρεία διεκδικεί μερίδιο από τη νέα γενιά έργων υποδομών, εκτιμώμενου ύψους 5 δισ. ευρώ, που αναμένεται να προκηρυχθούν μεσοπρόθεσμα στην ελληνική αγορά, ενώ εξετάζει ευκαιρίες στους τομείς της αντιμετώπισης της λειψυδρίας και του real estate. Στον στρατηγικό της σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση στις αγορές των Βαλκανίων, με έμφαση στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Κροατία.

Η ΤτΕ και οι συναλλαγές με ομόλογα

Νέες υποχρεώσεις για τους φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα συναλλαγών επί άυλων τίτλων καθιερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος από τις 30 Νοεμβρίου 2026. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στην καθημερινή παρακολούθηση και αντιστοίχιση των συναλλαγών, την ενημέρωση των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο και στη διαχείριση λογαριασμών τίτλων. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 275 πράξη του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή, με στόχο την προσαρμογή του στις τεχνικές και επιχειρησιακές ανάγκες του συστήματος. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην υποχρεωτική ημερήσια αντιστοίχιση των στοιχείων κάθε λογαριασμού τίτλων με τις εγγραφές που τηρούν οι συμμετέχοντες φορείς στα βιβλία τους. Τράπεζες και άλλοι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά τα υπόλοιπα και τις συναλλαγές τους, ενημερώνοντας άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον διαπιστώσουν διαφορές. Ακόμη, προβλέπεται ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για εκκρεμείς, ολοκληρωμένες ή μη διακανονισμένες συναλλαγές, μέσω του δικτύου SWIFT ή της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ημερήσιου διακανονισμού στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα TARGET2-Securities, οι φορείς θα λαμβάνουν αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμών και συναλλαγών.

Για παράδειγμα, εάν μια τράπεζα εμφανίζει στα βιβλία της χαρτοφυλάκιο ομολόγων αξίας 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα στοιχεία του συστήματος εμφανίζουν διαφορετικό υπόλοιπο τίτλων, θα πρέπει να εντοπίσει την αναντιστοιχία και να ενημερώσει αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Σε δεύτερο παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων φορέας αντιμετωπίζει προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που απαιτεί τη χρήση πρόσθετου λογαριασμού τίτλων, θα μπορεί να ζητήσει το άνοιγμά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τον διαχειριστή του συστήματος.

EntersoftOne - Information Systems Impact

Στην απορρόφηση της 100% θυγατρικής της Information Systems Impact προχωρά η EntersoftOne, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην αναδιοργάνωση της εταιρικής της δομής και ακολουθεί τη μεγάλη επενδυτική συμφωνία του Σεπτεμβρίου, όταν η βρετανική επενδυτική εταιρεία Hg εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο, αποκτώντας το 70% της εταιρείας, σε μια συναλλαγή που αποτίμησε την αξία της σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ. Η απορρόφηση της Information Systems Impact έχεις ως στόχο την απλοποίηση της οργανωτικής δομής της EntersoftOne, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία λειτουργικών συνεργειών.

Η απορροφώμενη εταιρεία εμφανίζει, βάσει της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, πωλήσεις 19,97 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 12,52 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 9,77 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 12,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σε 12,73 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 37,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 10,50 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις σε 27,35 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Information Systems Impact ανέρχεται σε 59.658 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 9,78 ευρώ. Η EntersoftOne διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 5,28 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 5.231.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ η καθεμία. Το σχέδιο συγχώνευσης φέρει τις υπογραφές του Αντώνιου Κοτζαμανίδη, προέδρου και CEO της EntersoftOne, και του Κωνσταντίνου Κοτζαμανίδη, CEO της Information Systems Impact.

Η Grady Properties Corporation

Αύξηση κερδών κατέγραψε το 2025 η Grady Properties Corporation SA, η εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων του Γιώργου Μελισσανίδη με έδρα το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η Grady Properties εμφάνισε καθαρά κέρδη 16,6 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 17,7 χιλ. δολαρίων το 2024. Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 220,06 εκατ. δολάρια, από 203,52 εκατ. δολάρια την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση περίπου 8,1%. Αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 219,94 εκατ. δολάρια, έναντι 203,34 εκατ. δολαρίων το 2024, αντανακλώντας την ενίσχυση της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Grady Properties αφορά χρηματοοικονομικές συμμετοχές, η λογιστική αξία των οποίων έφθασε τα 212,58 εκατ. δολάρια στο τέλος του 2025, από 195,94 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγματοποιήθηκαν προσθήκες χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 19,39 εκατ. δολαρίων, ενώ οι μειώσεις λόγω εκποιήσεων ανήλθαν σε 2,75 εκατ. δολάρια. Στο τέλος του 2025, η εταιρεία διατηρούσε συμμετοχή 100% σε τρεις επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο: στην Yeonama Holdings Co. Ltd, με λογιστική αξία συμμετοχής 112,23 εκατ. δολαρίων , στην ambinco Holdings Co. Ltd, με λογιστική αξία 4,71 εκατ. δολαρίων και στην Vegata Holdings Co. Ltd, με λογιστική αξία 95,33 εκατ. δολαρίων. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις, η Yeonama Holdings εμφάνισε ετήσια κέρδη 14,03 εκατ. ευρώ, ενώ η Vegata Holdings κατέγραψε κέρδη 17,23 εκατ. δολαρίων. Αντίθετα, η Vambinco Holdings παρουσίασε ζημιές 26.124 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, τον Μάιο του 2025 η Grady Properties προχώρησε στην πώληση και μεταβίβαση των μετοχών δύο θυγατρικών στις οποίες κατείχε το 100%. Πρόκειται για τις Aegean Net Fuels Ltd και Aegean Lubricants Ltd, αμφότερες με έδρα την Κύπρο. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν έναντι 15,04 εκατ. και 4,35 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, με συνολικό τίμημα περίπου 19,39 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα τιμήματα αντιπροσώπευαν την εύλογη αγοραία αξία των θυγατρικών. Η συνολική τιμή αγοράς μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Vegata Holdings Co. Limited ως κεφαλαιακή εισφορά, με την έκδοση μίας νέας μετοχής. Σε ότι αφορά στη ρευστότητα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Grady Properties διαμορφώθηκαν στα 6,71 εκατ. δολάρια στο τέλος του 2025, έναντι 6,66 εκατ. δολαρίων το 2024. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 125.342 δολάρια, από 186.020 δολάρια την προηγούμενη χρονιά. Τέλος, οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 429.052 δολάρια, έναντι 649.020 δολαρίων το 2024.

ΕΨΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,81 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΕΨΑ Μονοπρόσωπη ΑΕ, με στόχο τον συμψηφισμό συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση της ΕΨΑ ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9,81 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 3,31 ευρώ. Κατόπιν της απόφασης, η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε από τα 5,51 ευρώ στα 2,20 ευρώ. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΨΑ διαμορφώνεται σε 6,51 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 2.963.050 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,20 ευρώ η καθεμία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ιστορική βιομηχανία αναψυκτικών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του επενδυτικού fund SMERemediumCap, με επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, το οποίο έχει αποκτήσει την πλειοψηφία της ΕΨΑ μέσω της εταιρείας Αγριά Εμπορική. Το επενδυτικό fund ελέγχει περίπου το 87% της ΕΨΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει σε μέλη της οικογένειας Τσαούτου.

Η W Land και ο Μάριος Ηλιόπουλος

Στη σύστασης της W Land Μονοπρόσωπης ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ προχώρησε η κυπριακή Diamstar Management Ltd, συμφερόντων του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου. Στη διαδικασία σύστασης ως νόμιμος εκπρόσωπος της Diamstar Management Ltd εμφανίζεται ο Ανδρέας Χριστάκος, οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το αντικείμενο δραστηριότητας της W Land είναι ευρύ, με κύριο άξονα την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. Ακόμη, προβλέπεται η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, η εκμίσθωση και διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων, η κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, καθώς και η εκτέλεση εξειδικευμένων κατασκευαστικών εργασιών. Στους εταιρικούς σκοπούς της W Land περιλαμβάνεται, τέλος, η παραγωγή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της πέρα από την παραδοσιακή διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Η Rodi Leasco

Συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της γνωστής οικογένειας ξενοδόχων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σύσταση της Rodi Leasco Μονοπρόσωπης ΑΕ, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την κυπριακή Milanovia Limited, την οποία εκπροσωπεί ο ίδιος ο κ. Δασκαλαντωνάκης. Η νέα εταιρεία, με έδρα την Κηφισιά, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ξενοδοχειακές υπηρεσίες, λειτουργία πολυτελών καταλυμάτων, εστιατορίων, μπαρ, εγκαταστάσεων spa και ευεξίας, καθώς και επενδύσεις σε ακίνητα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης, με αναπληρωτή πρόεδρο τον Μιχαήλ Φραγκούλη και μέλος του ΔΣ τον Δημήτριο Βαλέργα.

Οι κάμερες του ΚΟΚ στην Αττική

Νέα επτάμηνη παράταση στη σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ στην Αττική ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής, μεταθέτοντας την ολοκλήρωσή της στις 30 Ιουνίου 2027. Πρόκειται για σύμβαση συνολικής αξίας 17,57 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την οποία έχει αναλάβει η κοινοπραξία AKTOR – ΤΕΡΝΑ (ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ). Η απόφαση (1884/2026) ελήφθη κατά πλειοψηφία από την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής, υπό την προεδρία του Νίκου Χαρδαλιά. Με την απόφαση εγκρίθηκε η μετάθεση τόσο της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης όσο και των επιμέρους προθεσμιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού. Όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή άρχισε, σύμφωνα με την υπηρεσία, η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα Α.Τ.3 και Α.Τ.4 του τιμολογίου της σύμβασης. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν τη συντήρηση και άρση βλαβών των συσκευών και των κεντρικών υπολογιστών, καθώς και των συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Για καθεμία από τις δύο κατηγορίες προβλέπονται τέσσερις διαδοχικές τμηματικές προθεσμίες, διάρκειας τριών μηνών η καθεμία. Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι, εξαιτίας των προηγούμενων μεταθέσεων στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, ήταν αναγκαία η αντίστοιχη μετατόπιση του χρόνου παροχής των υπηρεσιών συντήρησης.

Το αίτημα της κοινοπραξίας για παράταση υποβλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026 και έλαβε θετική γνωμοδότηση στις 26 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί διαδοχικές παρατάσεις, ενώ για καθυστερήσεις που αποδόθηκαν σε υπαιτιότητα του αναδόχου είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 305.749,65 ευρώ. Η νέα παράταση εγκρίθηκε χωρίς πρόσθετες κυρώσεις.

Οι υποθέσεις διαφθοράς

Στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση των υποθέσεων διαφθοράς μέσω του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η νέα επιτροπή αποτελεί μέρος του θεσμικού πλαισίου για την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς, με τη συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών και στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η λειτουργία της βασίζεται στον νόμο 5282/2026, ο οποίος θεσπίζει το συγκεκριμένο μητρώο, καθώς και στην κοινή υπουργική απόφαση του Ιουλίου 2026 που ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα καταγραφής των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς. Πρόεδρος της επιτροπής ορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, εισαγγελέας Εφετών και προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή τον Θεολόγο Δελλήβεη-Δομένικο, εισαγγελέα Πρωτοδικών και επίκουρο εισαγγελέα του ίδιου τμήματος. Στην επιτροπή συμμετέχει επίσης ο Δημήτριος Καλαμάρας, προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Λυκούδη. Τη σύνθεση συμπληρώνει η Μαρία Τούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παλόγλου.

Η Σκουλενίου 1

Μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor και το ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής ενέκρινε με τη σειρά του την πώληση και μεταβίβαση στην Trastor ΑΕΕΑΠ του ιδιόκτητου πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Σκουλενίου 1, στο κέντρο της Αθήνας, έναντι 4,26 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει την επαναμίσθωση του ακινήτου από την ασφαλιστική εταιρεία, μέσω συναλλαγής sale and leaseback, επιτρέποντάς της να εισπράξει το τίμημα, διατηρώντας παράλληλα τη χρήση του κτηρίου. Η αγοραπωλησία αποτελεί συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει κατά 100% στην Ethniki Holdings, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Η τελευταία ελέγχει επίσης το 83,89% της Trastor. Το τίμημα κρίθηκε δίκαιο και εύλογο, σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες εκθέσεις αποτίμησης, ενώ η σχεδιαζόμενη επαναμίσθωση θα πραγματοποιηθεί με συνήθεις όρους αγοράς.