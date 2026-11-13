Το ιστορικό ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης της HELLENiQ ENERGY, η DI TERNA και το κτίριο του ΤΕΕ στο Μαρούσι, η CrediaBank, η Sunel Energy, η EX Digital Trust και ο διαχειριστικός έλεγχος του ΓΛΚ στην ΕΑΒ

Τα περιθώρια διύλισης της HELLENiQ ENERGY

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτοξεύθηκαν τα περιθώρια διύλισης της HELLENiQ ENERGY το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον όμιλο να αξιοποιεί τις ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, τις αυξημένες εξαγωγικές ευκαιρίες και την υψηλή λειτουργική απόδοση των διυλιστηρίων του. Σύμφωνα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μηνου 2026 που πραγματοποίησε χθες ο CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης (realised margin) διαμορφώθηκε στα 49,1 δολάρια ανά βαρέλι το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 17,2 δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 185%.

Πρόκειται για επίδοση-ρεκόρ, η οποία αντανακλά τόσο τη σημαντική ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων αναφοράς όσο και την ικανότητα του ομίλου να επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις μέσω της βελτιστοποίησης του μείγματος αργού, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, το περιθώριο αναφοράς του συστήματος διύλισης της HELLENiQ ENERGY εκτινάχθηκε στα 30,1 δολάρια ανά βαρέλι, από 8,5 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 253%. Σε επίπεδο 9μήνου 2026, το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης διαμορφώθηκε στα 30,7 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 14,9 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 106%. Αντίστοιχα, το περιθώριο αναφοράς ανήλθε στα 17 δολάρια ανά βαρέλι, από 6,4 δολάρια πέρυσι, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης κατά τη διάρκεια του 2026. Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των περιθωρίων διαδραμάτισαν οι ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, ιδιαίτερα στα μεσαία αποστάγματα. Το περιθώριο του diesel χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ULSD), σε σχέση με το Μπρεντ, εκτινάχθηκε στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το τρίτο τρίμηνο, από 25 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 224%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία άνοδος στο αεροπορικό καύσιμο, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στα 69 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 20 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξημένο κατά 245%. Ενίσχυση παρουσίασε και το περιθώριο της βενζίνης, το οποίο αυξήθηκε κατά 149%, φθάνοντας τα 41 δολάρια ανά βαρέλι, από 17 δολάρια την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίθετα, το περιθώριο του μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO) υποχώρησε περαιτέρω σε αρνητικό έδαφος, στα -18 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι -6 δολαρίων πέρυσι.

Η εντυπωσιακή βελτίωση των περιθωρίων αποτυπώθηκε άμεσα στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της HELLENiQ ENERGY. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του τομέα διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας ανήλθαν σε 1,051 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 264 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στο σύνολο του 9μήνου, τα προσαρμοσμένα EBITDA του συγκεκριμένου τομέα διαμορφώθηκαν σε 1,589 δισ. ευρώ, από 561 εκατ. ευρώ το 2025. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, η άνοδος των περιθωρίων αναφοράς στη διύλιση και τα πετροχημικά πρόσθεσε 608 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση του μείγματος αργού συνέβαλε θετικά κατά 147 εκατ. ευρώ, ενώ η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων και των εξαγωγών πρόσθεσε άλλα 97 εκατ. ευρώ.

Χαμηλότερα περιθώρια στο τέταρτο τρίμηνο

Παρά τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, η Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY επισημαίνει ότι το περιβάλλον διύλισης παραμένει ευμετάβλητο. Κατά το πρώτο μέρος του τέταρτου τριμήνου του 2026, τα περιθώρια εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, εμφανίζοντας ωστόσο υποχώρηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τη συνεχιζόμενη στήριξη από τις διεθνείς ανισορροπίες στην προσφορά πετρελαιοειδών, η διατήρηση των ιστορικά υψηλών περιθωρίων του τρίτου τριμήνου δεν θεωρείται δεδομένη.

Η DI TERNA και το κτίριο του ΤΕΕ στο Μαρούσι

Πρόσθετες εργασίες ύψους 4,94 εκατ. ευρώ αναλαμβάνει η κοινοπραξία Dimand – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την ολοκλήρωση του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο Μαρούσι. Η συμπληρωματική σύμβαση, που υπεγράφη στις 11 Νοεμβρίου, προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό, με κυριότερη την αύξηση των θέσεων εργασίας από 179 σε 295, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνολογικών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, και ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της DI TERNA ΑΕΕΣ, της εταιρείας ειδικού σκοπού που έχουν συστήσει η Dimand και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την υλοποίηση της επένδυσης.

Το έργο αναπτύσσεται σε ακίνητο του Επιμελητηρίου, στον κόμβο του Δαχτυλιδιού, στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με τις οδούς Διστόμου, Αλαμάνας και Αττικής Οδού. Η αρχική σύμβαση, που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2023, προέβλεπε κόστος κατασκευής και υποχρεωτικής συντήρησης 43,7 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η αξιοποίηση πραγματοποιείται μέσω αντιπαροχής, με το ΤΕΕ να διατηρεί ποσοστό 33,34% του ακινήτου και τον ανάδοχο να αποκτά το υπόλοιπο ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Η νέα σύμβαση, ύψους 4,94 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΤΕΕ και αποσκοπεί στην προσαρμογή του συγκροτήματος στις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες του.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, καθώς οι θέσεις εργασίας αυξάνονται κατά περίπου 65%. Προβλέπονται νέα γραφεία, αίθουσες συσκέψεων και αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ενώ ενισχύονται τα συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού και ενεργειακής διαχείρισης. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το αμφιθέατρο, με αύξηση της χωρητικότητας και εγκατάσταση σύγχρονου συνεδριακού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Πρόσθετες παρεμβάσεις αφορούν τις ψηφιακές υποδομές, τον φωτισμό LED και τον εξοπλισμό μέσης τάσης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφθηκε ενώ το χρονοδιάγραμμα έχει ήδη αναθεωρηθεί δύο φορές. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης, στις 3 Ιανουαρίου 2026, παρατάθηκε αρχικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Η τελευταία ημερομηνία αποτελεί πλέον και την προθεσμία εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών.

Οι προμήθειες της CrediaBank

Αύξηση 33,6% κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της CrediaBank στο 9μηνο του 2026, φτάνοντας τα 35,1 εκατ. ευρώ, έναντι 26,27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις χορηγήσεις, τα ομολογιακά δάνεια, τις εγγυητικές επιστολές και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ενώ μειωμένα εμφανίστηκαν τα έσοδα από κάρτες, POS και αμοιβαία κεφάλαια. Τα συνολικά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20,4%, στα 46,24 εκατ. ευρώ, από 38,39 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν οι προμήθειες διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 405%, στα 3,35 εκατ. ευρώ, έναντι 664 χιλ. ευρώ το 9μηνο του 2025. Ακολούθησαν οι προμήθειες θεματοφυλακής, με αύξηση 237,4%, στα 2,58 εκατ. ευρώ, από 764 χιλ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες από χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 154,3%, στα 6,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2,66 εκατ. ευρώ. Στα ομολογιακά δάνεια, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,5%, στα 8,54 εκατ. ευρώ, από 6,92 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες από εγγυητικές επιστολές ενισχύθηκαν κατά 17,1%, στα 9,06 εκατ. ευρώ, έναντι 7,74 εκατ. ευρώ. Αύξηση 59,9% σημείωσαν οι προμήθειες από factoring, στα 1,8 εκατ. ευρώ, από 1,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από bancassurance ενισχύθηκαν κατά 75%, στα 1,76 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι προμήθειες κίνησης κεφαλαίων, με αύξηση 49,3%, στα 1,99 εκατ. ευρώ, από 1,33 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι λοιπές προμήθειες, οι οποίες υποχώρησαν κατά 75,8%, στα 1,32 εκατ. ευρώ, από 5,44 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025. Οι προμήθειες από αμοιβαία κεφάλαια μειώθηκαν κατά 28,5%, στα 1,99 εκατ. ευρώ, έναντι 2,79 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες υποχώρησαν κατά 23,6%, στα 1,59 εκατ. ευρώ, από 2,08 εκατ. ευρώ. Μείωση 14% σημείωσαν οι προμήθειες από συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών και τερματικών POS, οι οποίες περιορίστηκαν στα 4,83 εκατ. ευρώ, έναντι 5,62 εκατ. ευρώ. Στην πλευρά των εξόδων, οι καταβαλλόμενες προμήθειες προς Visa και Mastercard μειώθηκαν κατά 11,2%, στα 9,61 εκατ. ευρώ, από 10,83 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη βελτίωση των καθαρών εσόδων.

Η Sunel Energy και η CrediaBank

Το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση της Sunel Energy με ποσό έως 15 εκατ. ευρώ από την CrediaBank άναψε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Sunel Holding, συμφερόντων της οικογένειας Ζυγούρα, εγκρίνοντας την παροχή εγγύησης προς την τράπεζα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ενεργειακής εταιρείας. Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση πίστωσης αόριστης διάρκειας, μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με ανώτατο όριο τα 15 εκατ. ευρώ. Η Sunel Holding αναλαμβάνει τον ρόλο του εγγυητή, καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεων που θα προκύπτουν από τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων του ανεξόφλητου υπολοίπου, των τόκων, των επιβαρύνσεων και των σχετικών εξόδων. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Sunel Energy, με τη μητρική πλευρά να παρέχει την απαραίτητη εγγυητική κάλυψη για την υποστήριξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαμόρφωση της χρηματοδοτικής συμφωνίας με τη Sunel φέρεται να συνέβαλε ο Χρήστος Ηλιόπουλος, Chief Structured Finance Officer της CrediaBank, ο οποίος από το 2023 είναι επικεφαλής του τομέα των δομημένων χρηματοδοτήσεων της τράπεζας.

H EX Digital Trust

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού, ψηφιακών εφαρμογών και προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών προχώρησαν η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών European Innovation Solutions Α.Ε. (πρώην Ευρωσύμβουλοι) και η Xenios Blockchain Group Α.Ε., δημιουργώντας την EX Digital Trust. Η νέα εταιρεία, στην οποία η European Innovation Solutions κατέχει το 51% και η Xenios Blockchain Group το 49%, στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των δύο εταίρων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνολογικών υποδομών.

Η EX Digital Trust συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 61.200 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την European Innovation Solutions, αποκτώντας 61.200 εταιρικά μερίδια. Η Xenios Blockchain Group συμμετέχει μέσω εξωκεφαλαιακής εισφοράς, αποτιμώμενης σε 58.800 ευρώ, αποκτώντας 58.800 εταιρικά μερίδια. Η εισφορά αφορά την παροχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας. Το καταστατικό προβλέπει ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού, ψηφιακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, την επεξεργασία δεδομένων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών. Ακόμη, προβλέπεται δραστηριοποίηση στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και σε έργα που συνδέονται με την άμυνα και την υγεία. Η παρουσία του Πάρι Κοκορότσικου, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση της νέας εταιρείας, και του Τάσου Ουρεϊλίδη, συνιδρυτή και CEO της Xenios Blockchain Group, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εγχειρήματος, συνδυάζοντας την εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες με την εξειδίκευση στις τεχνολογίες blockchain.

Οικονομικές «τρύπες» εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Από τα 2,22 εκατ. ευρώ το 2024, στα 27,52 εκατ. ευρώ το 2025, εκτοξεύθηκαν οι καταλογισμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ελλείμματα που εντοπίστηκαν στη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση αποτυπώνεται στην Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025, η οποία φέρνει στο φως υποθέσεις με οικονομικές «τρύπες» εκατομμυρίων ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 27,5 εκατ. ευρώ, τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν σε έναν και μόνο Δήμο, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος. Ωστόσο, στην έκθεση δεν αποκαλύπτεται ποιος είναι ο Δήμος ούτε κατονομάζονται οι υπεύθυνοι. Συνολικά εκδόθηκαν 13 καταλογιστικές πράξεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ υποβλήθηκαν ακόμη 11 αιτήσεις για υποθέσεις στις οποίες τα ελλείμματα ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ. Το μεγάλο ζητούμενο, πάντως, είναι αν τα εκατομμύρια που αναζητούνται θα επιστρέψουν τελικά στα δημόσια ταμεία. Θα δούμε…

Ο έλεγχος του ΓΛΚ στην ΕΑΒ

Έναν διαφορετικό διαχειριστικό έλεγχο από εκείνο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενέργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Μάθαμε για τον έλεγχο αυτό χθες , μέσα από τις ετήσιες οικονομικά καταστάσεις της ΕΑΒ. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν η επάρκεια των εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου της αμυντικής βιομηχανίας, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κατά την οικονομική χρήση του 2024, καθώς και η αξιολόγηση συγκεκριμένων κατηγοριών στοιχείων που συνδέονται με την απόδοση της εταιρείας. Η έκθεση ελέγχου παραδόθηκε στην ΕΑΒ μετά την οριστικοποίησή της, ήτοι προ τετραμήνου και περιλάμβανε αρκετά ευρήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΑΒ υποστηρίζει πως είχε ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικού μέρους των συστάσεων της ελεγκτικής ομάδας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί η σχετική έκθεση. Μεταξύ των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνεται η ένταξη της εταιρείας στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ).

Αύξηση τζίρου και μείωση ζημιών

Πάντως, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία κατέγραψε το 2025 βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, με αύξηση του κύκλου εργασιών, περιορισμό των ζημιών και επιστροφή σε θετικό EBITDA. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε στα 102,82 εκατ. ευρώ, έναντι 89,53 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,84%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 18,28 εκατ. ευρώ, από 3,35 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,91%, στα 84,54 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές μετά φόρων περιορίστηκαν δραστικά στα 5,24 εκατ. ευρώ, έναντι 48,74 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 89,2%. Το EBITDA επέστρεψε σε θετικό έδαφος, στα 2,97 εκατ. ευρώ, από αρνητικό αποτέλεσμα 40,97 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο διατηρήθηκαν υψηλές, στα 172,79 εκατ. ευρώ. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν έδωσαν πάντως ανεπιφύλακτα το «πράσινο φως» στις οικονομικές καταστάσεις. Οι ελεγκτές διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη, εντοπίζοντας ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομική εικόνα της εταιρείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των αποθεμάτων. Η ΕΑΒ εμφανίζει εμπορεύματα και πρώτες ύλες αξίας 107,43 εκατ. ευρώ, για τα οποία έχει ήδη σχηματίσει πρόβλεψη απαξίωσης 41,81 εκατ. ευρώ.