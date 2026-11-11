Σκανδιναβικό roadshow για τα ελληνικά ομόλογα, πάνω από 875.000 ευρώ οι αποδοχές του Κώστα Νεμπή στον ΟΤΕ, η CrediaBank, η Ακαδημίας 4, το «στοίχημα» της Speedex για το 2027 και οι προβλέψεις των συστημικών τραπεζών για δικαστικές υποθέσεις

Το σκανδιναβικό roadshow του ΟΔΔΗΧ

Σειρά επαφών με θεσμικούς επενδυτές σε τρεις σκανδιναβικές πρωτεύουσες πραγματοποιεί ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, με στόχο την παρουσίαση των εξελίξεων στην ελληνική αγορά ομολόγων και της στρατηγικής δανεισμού της χώρας για το 2027. Το πρόγραμμα των συναντήσεων ξεκίνησε χθες 10 Νοεμβρίου από το Ελσίνκι της Φινλανδίας και συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Όσλο της Νορβηγίας, ενώ θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Στο επίκεντρο των κατ' ιδίαν συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς και ο σχεδιασμός του ΟΔΔΗΧ για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους το επόμενο έτος. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προετοιμάζει τη δανειακή στρατηγική του 2027, επιδιώκοντας να διατηρήσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές και την επαφή με την επενδυτική κοινότητα.

Και η εικόνα των ελληνικών ομολόγων υποστηρίζει το αφήγημα του ΟΔΔΗΧ. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε χθες στο 4,07%, με το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (spread) να βρίσκεται στις 82 μονάδες βάσης. Είναι ενδεικτικό πως η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ήταν στο 4,71% και του αντίστοιχου ιταλικού τίτλου στο 4,27%. Το spread του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund βρέθηκε στις 145 μονάδες βάσης, ενώ το αντίστοιχο ιταλικό spread ήταν στις 102 μονάδες βάσης.

Το βασικό σενάριο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει υποχώρηση του δημόσιου χρέους από το 136,7% του ΑΕΠ το 2026 στο 128,8% το 2027, με τον υψηλό πληθωρισμό να «επικουρεί» στην ταχύτερη αποκλιμάκωση.

Δικαστικές εκκρεμότητες

Στα 129 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 οι προβλέψεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και επίδικες απαιτήσεις, καταγράφοντας μείωση κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Σύμφωνα με επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου 2026, οι συνολικές προβλέψεις για δικαστικές εκκρεμότητες υποχώρησαν κατά 5,15% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, με τις δύο από τις τέσσερις τράπεζες να εμφανίζουν μείωση των σχετικών ποσών και τις υπόλοιπες δύο μικρή αύξηση.

Το υψηλότερο ποσό προβλέψεων εμφανίζει η Τράπεζα Πειραιώς, στα 39 εκατ. ευρώ, έναντι 44 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα, με προβλέψεις 36 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2 εκατ. ευρώ. Οι δικαστικές εκκρεμότητές της αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα προστασίας καταναλωτών, εφαρμογής της τραπεζικής νομοθεσίας και εργασιακές διαφορές. Στη Eurobank, οι προβλέψεις περιορίστηκαν στα 33 εκατ. ευρώ, από 38 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ενώ η Alpha Bank εμφανίζει το χαμηλότερο ποσό μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών, στα 21 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Παρά τις εκκρεμότητες, οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εκτιμούν ότι οι δικαστικές υποθέσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους θέση. Να ξεκαθαρίσουμε δε πως τα ποσά των προβλέψεων αποτυπώνουν την εκτιμώμενη επιβάρυνση από νομικούς κινδύνους και δεν ταυτίζονται με το συνολικό ύψος των διεκδικήσεων, η τελική έκβαση των οποίων παραμένει αβέβαιη.

Η CrediaBank

Ο καλός συνάδελφος Χρήστος Ιωάννου αναφέρθηκε χθες εκτενώς σε ανάλυσή του στο Financial Report στα δάνεια που έχει χορηγήσει η CrediaBank προς συνδεδεμένες εταιρείες, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έφθασαν τα 585 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20,5% των συνολικών χορηγήσεων. Αύριο που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 9μηνου 2026 της τράπεζας θα μάθουμε εάν το ποσό αυτό μειώθηκε ή αυξήθηκε. Ωστόσο, με αφορμή το δημοσίευμα του Financial Report η στήλη απευθύνθηκε στον επόπτη για να διερευνήσει το εάν το ύψος των δανείων αυτών είναι εντός ορίων ή όχι. Πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος ξεκαθάρισαν αφενός πως «είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια», αφετέρου πως οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις «είναι project finance και παρ' όλα αυτά έχουν μεγάλο cash collateral». Μάλιστα, οι ίδιες πηγές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα θετικές για τη Διοίκηση της CrediaBank και προσωπικά για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελένη Βρεττού.

Από τη απάντηση των πηγών της ΤτΕ προκύπτει πως εκείνο που θα πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές δεν είναι μόνο το απόλυτο ύψος των χορηγήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες, αλλά κυρίως η εξέλιξή τους σε σχέση με το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο, η ποιότητα και η επάρκεια των εξασφαλίσεων, η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου και η επίδρασή τους στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Διότι άλλο πράγμα είναι το ονομαστικό ύψος ενός δανείου και άλλο ο πραγματικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η τράπεζα.

ΟΤΕ: Το νέο πακέτο αποδοχών του Κώστα Νεμπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε προ ημερών την ανανέωση της σύμβασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κώστα Νεμπή έως το 2030. Χθες μάθαμε τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Το νέο συμβόλαιο προβλέπει βασικό ετήσιο μισθό 500.010 ευρώ, ενώ οι συνολικές ετήσιες αποδοχές με επίτευξη στόχων εκτιμώνται σε άνω των 875.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σκέλος, από την 1η Ιουλίου 2027 ο μεικτός μηνιαίος βασικός μισθός του Κώστα Νεμπή διαμορφώνεται σε 35.715 ευρώ, καταβαλλόμενος σε 14μηνη βάση. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιες σταθερές αποδοχές 500.010 ευρώ, έναντι 450.002 ευρώ που προβλέπει η υφιστάμενη σύμβαση, δηλαδή σε αύξηση 11,1%.

Ωστόσο, ο βασικός μισθός αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού πακέτου αμοιβών, καθώς η νέα συμφωνία διατηρεί σημαντικό σκέλος μεταβλητών αποδοχών, συνδεδεμένων με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Όπως προκύπτει από την έκθεση αξιολόγησης της Grant Thornton που μελέτησε το ΔΣ του ΟΤΕ, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές επίτευξης στόχων (Annual Total Target Cash) του Κώστα Νεμπή υπολογίζονται σε περίπου 875.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου 500.000 ευρώ αντιστοιχούν στις σταθερές αποδοχές και 375.000 ευρώ στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (STI). Με άλλα λόγια, ο βασικός μισθός αντιπροσωπεύει το 57,14% του συνολικού ποσού, ενώ το υπόλοιπο 42,86% συνδέεται με την επίτευξη στόχων.

Το πακέτο, πάντως, δεν εξαντλείται στις συγκεκριμένες αμοιβές. Η νέα σύμβαση προβλέπει επίσης τη συμμετοχή του επικεφαλής του ΟΤΕ σε προγράμματα μακροπρόθεσμων κινήτρων και επιβράβευσης μέσω μετοχών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (SMP), το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Κινήτρων (LTI) και το πρόγραμμα επιβράβευσης σε μετοχές του ΟΤΕ (OTE Shares Award Plan). Ειδικά για το πρόγραμμα LTI, το ποσό αναφοράς ορίζεται στο 42,86% των συνολικών ετήσιων αποδοχών επίτευξης στόχων, με την τελική αμοιβή να εξαρτάται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Στις πρόσθετες παροχές περιλαμβάνονται εταιρικό αυτοκίνητο με οδηγό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κάλυψη δαπανών φορολογικής συμβουλευτικής έως 6.000 ευρώ μεικτά ετησίως, καθώς και συμμετοχή σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Η Grant Thornton εξέτασε τους οικονομικούς όρους της νέας σύμβασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία είναι δίκαιη και εύλογη για τον ΟΤΕ και τους μετόχους. Για να καταλήξει στην αξιολόγησή της, η ελεγκτική εταιρεία συνέκρινε τους όρους της νέας συμφωνίας με εκείνους της υφιστάμενης σύμβασης του 2024, εξέτασε τη συμβατότητά τους με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών του ΟΤΕ και αξιοποίησε συγκριτικά στοιχεία για τις αμοιβές ανώτατων εκτελεστικών στελεχών εισηγμένων επιχειρήσεων.

Το «στοίχημα» της Speedex για το 2027

Με διευρυμένες ζημίες, μειωμένο τζίρο και αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ολοκλήρωσε το 2025 η Speedex, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται χρηματοδοτικά από τον όμιλο Σφακιανάκη. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία κατάφερε να επαναφέρει την καθαρή της θέση σε θετικό έδαφος, με τη Διοίκηση να θέτει ως στόχο την επιστροφή σε θετικό EBITDA το 2027 και την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών το 2028.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ταχυμεταφορών διαμορφώθηκε στα 27,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 28 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 2,8%. Οι ζημίες ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές έφτασαν τα 10,2 εκατ. ευρώ, με τις χρηματοδοτικές ανάγκες να καλύπτονται από τη μητρική Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, μέσω καταβολής μετρητών 14,665 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων 14,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση επέτρεψε την επιστροφή της καθαρής θέσης σε θετικό επίπεδο, περίπου 300.000 ευρώ, από αρνητική 17,5 εκατ. ευρώ το 2024. Ο συνολικός δε δανεισμός περιορίστηκε στα 3 εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ, μετά και την αποπληρωμή ομολογιακών δανείων προς Eurobank, Saturn και Optima Bank. Ωστόσο, η Speedex εξακολουθεί να χρειάζεται κεφαλαιακή ενίσχυση. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, ενώ η μητρική έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2030 προβλέπει σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων μέσω συγκράτησης του κόστους και αύξησης των εσόδων. Το EBITDA εκτιμάται ότι θα καταστεί θετικό το 2027, ενώ οι ταμειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν αρνητικές έως τότε, με την αντιστροφή τους να τοποθετείται στο 2028. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, η ταχύτερη είσπραξη απαιτήσεων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντικαταβολών. Τέλος, η Speedex επενδύει στην ανάπτυξη δικτύου smart lockers, στην αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης αποστολών και στην αυτοματοποίηση των κέντρων διαλογής. Στη βάση αυτή η Διοίκηση αναφέρει πως καταγράφει ήδη βελτιώσεις στη μέση τιμή ανά αποστολή και στους χρόνους παράδοσης, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη λειτουργική αναδιάρθρωση σε βιώσιμη κερδοφορία.

Η Bally’s Intralot

Τρεις παράγοντες επηρέασαν την γενικά θετική οικονομική εικόνα της Bally’s Intralot στο 9μηνο του 2026. Πρόκειται για την αύξηση της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υποχώρηση της κερδοφορίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τη διαμόρφωση του καθαρού δανεισμού στα 1,63 δισ. ευρώ. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 21% σε 40%, είχε αρνητική επίπτωση περίπου 68 εκατ. ευρώ στο προσαρμοσμένο EBITDA του 9μήνου. Από το ποσό αυτό, τα 34 εκατ. ευρώ αφορούν στο τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση των εσόδων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών αντιστάθμισαν σχεδόν το ήμισυ της επιβάρυνσης. Παράλληλα, οι υφιστάμενες δραστηριότητες της Intralot, εξαιρουμένης της Bally’s International Interactive, κατέγραψαν μείωση εσόδων κατά 4,9%, στα 251,1 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 13,4%, στα 78,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 31,1%, έναντι 34,2% πέρυσι. Στον τομέα B2B, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,1%, με την αγορά των ΗΠΑ να επηρεάζεται από τις χαμηλότερες επιδόσεις στις λοταρίες και τις μειωμένες πωλήσεις εξοπλισμού. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,63 δισ. ευρώ, έναντι 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η μεταβολή συνδέεται κυρίως με την επένδυση 85 εκατ. ευρώ για την ανανέωση άδειας στην Αυστραλία.

Χρηματιστήριο: Νέοι επενδυτές, λιγότερες συναλλαγές

Αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι νέοι επενδυτικοί λογαριασμοί στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι επενδυτές που προχώρησαν σε αγοραπωλησίες μετοχών μειώθηκαν. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο άνοιξαν 3.414 νέοι λογαριασμοί, έναντι 3.352 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 1,8%. Από αυτούς, οι 3.124 αφορούσαν επενδυτές από την Ελλάδα, έναντι 3.042 τον Σεπτέμβριο, ενώ οι λογαριασμοί από το εξωτερικό μειώθηκαν σε 290 από 310. Οι νέοι λογαριασμοί φυσικών προσώπων αυξήθηκαν σε 3.150 από 3.073, ενώ εκείνοι των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σε 263 από 277. Αντίθετα, οι λογαριασμοί στους οποίους πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία συναλλαγή μειώθηκαν σε 27.304 τον Οκτώβριο, από 29.605 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας πτώση 7,8%. Ο συνολικός αριθμός επενδυτικών λογαριασμών έφτασε τους 999.855, έναντι 996.230 τον Σεπτέμβριο, πλησιάζοντας το 1 εκατομμύριο. Τέλος, οι λογαριασμοί που διατηρούν μετοχές ή άλλους τίτλους αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε 453.464 από 451.829 τον Σεπτέμβριο.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΧΑ

Το «πράσινο φως» για την ένταξη δύο νέων εταιρειών της Euronext στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος εγκρίθηκε η προσχώρηση των εταιρειών Euronext Technologies Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Euronext Athens Μονοπρόσωπη ΑΕ στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την έγκριση της προσχώρησης, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιλαμβάνει στο πεδίο συμμετοχής του εργαζομένους επτά εταιρειών. Πρόκειται για τις Euronext Athens Holding, Euronext Clearing Athens, Euronext Securities Athens, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExClear), Euronext Technologies Greece και Euronext Athens. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο καταστατικό, στο Ταμείο μπορούν επίσης να συμμετέχουν, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενοι άλλων εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν οι εργοδότριες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δραστηριοτήτων τους.

Στη Μαδρίτη η Βασιλική Λαζαράκου

Στη Μαδρίτη βρίσκεται από σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Κεφαλαιαγορών (IOSCO). Η επίσκεψη στην ισπανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του IOSCO, των προπαρασκευαστικών συναντήσεων και του συνεδρίου του Οργανισμού, που διεξάγονται από σήμερα έως τις 13 Νοεμβρίου. Προηγουμένως, η κ. Λαζαράκου βρέθηκε στο Παρίσι, όπου συμμετείχε στην 52η συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Ακαδημίας 4

Στην εκμίσθωση δύο επαγγελματικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 614 τετραγωνικών μέτρων, στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά το Ίδρυμα Σπύρου Χαροκόπου και Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση. Τα ακίνητα βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας 4, στον τρίτο και τέταρτο όροφο του ίδιου κτιρίου, με το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφώνεται στα 4.700 ευρώ. Το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου, έχει επιφάνεια 307 τ.μ. και προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα 2.300 ευρώ. Το δεύτερο βρίσκεται στον τέταρτο όροφο, έχει επίσης επιφάνεια 307 τ.μ. και διατίθεται με μηνιαίο μίσθωμα 2.400 ευρώ. Η συνολική επιφάνεια των δύο ακινήτων ανέρχεται σε 614 τ.μ., ενώ το άθροισμα των ζητούμενων μισθωμάτων αντιστοιχεί σε 56.400 ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν μελλοντικές αναπροσαρμογές.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής θα παραμένει σταθερό. Με την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται η καταβολή εγγύησης ίσης με ένα μηνιαίο μίσθωμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφες προσφορές έως τις 30 Νοεμβρίου.