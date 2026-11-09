Ο 50χρονος κατηγορείται για 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Συνελήφθη ο 50χρονος ληστής τραπεζών με το ηλεκτρικό πατίνι. Η σύλληψή του έγινε στην Αλβανία και συγκεκριμένα στα Τίρανα όπου κατηγορείται για 2 ληστείες σε τράπεζες στην Αλβανία και 28 στην Ελλαδα.

Στην τελευταία του ληστεία καταγράφηκε από σχετικό βίντεο, σύμφωνα με το οποίο φτάνει στο σημείο με ηλεκτρικό πατίνι, εισέρχεται στην τράπεζα, κλειδώνει την πόρτα και εμποδίζει την έξοδο όσων βρίσκονταν στο εσωτερικό.

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Από το συγκεκριμένο κατάστημα απέσπασε 60χιλ ευρώ και διέφυγε με το πατίνι του.

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, ανέφερε ότι η εξιχνίαση των υποθέσεων βασίστηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα οποία επέτρεψαν την ταυτοποίηση του υπόπτου, παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

{https://x.com/PoliciaeShtetit/status/2119753539563995380}