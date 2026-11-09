Εκκενώθηκε το Blue Star 1 μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 1.

Επιβάτης του Blue Star 1 δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό, σχετικά με την ύπαρξη βόμβας στο πλοίο, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας. Ο επιβάτης ενημέρωσε τους αρμόδιους και σήμανε συναγερμός. Ακολούθησε εκκένωση του πλοίου, προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού και εκπαιδευμένο σκύλο.

Το Blue Star 1 ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 18:00 από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο. Στο πλοίο υπήρχαν 875 επιβάτες, 89 ΙΧ, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά και 1 mini bus, ενώ το πλήρωμα αριθμεί 83 μέλη.

Λίγο αργότερα δόθηκε η λήξη του συναγερμού