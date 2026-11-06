Στην Ιρλανδία, εκκενώθηκαν τα γραφεία ιρλανδικών δημοσιογραφικών οργανισμών, ανάμεσά τους και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE έπειτα από απειλές που αποδείχτηκαν φάρσα.

Συνεχίζεται και σήμερα το μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βόμβας σε ευρωπαϊκές πτήσεις, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Η αστυνομία στη Δανία ανακοίνωσε ότι ερευνά απειλές με στόχο την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες.

«Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σε σχέση με απειλές που διατυπώθηκαν για την εναέρια κυκλοφορία. Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε εμφανή παρουσία στο αεροδρόμιο», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πτήση της Wizzair από Πράγα για Ρώμη εξετράπη για το αεροδρόμιο της Βενετίας, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Παράλληλα, στην Τσεχία η αστυνομία ανακοίνωσε ότι και πάλι υπήρξαν απειλές για βόμβα εναντίον αεροσκαφών που αναχωρούν και προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πράγας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τουλάχιστον οκτώ πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας έγιναν στόχος, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Ντενίσα Χεϊτμάνκοβα, οι απειλές αφορούσαν εισερχόμενες πτήσεις από τη Δανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και αναχωρήσεις με προορισμό την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απειλή σε πτήση της Ryanair από Ρώμη προς Λισαβόνα

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, στόχος απειλής για τοποθέτηση βόμβας έγινε και πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα, με αριθμό FR8196.

«Οι αρχές προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για να αξιολογήσουν και να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία της απειλής», μετέδωσε αρχικά το CNN Portugal.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ανέφερε ότι η προειδοποίηση ασφαλείας διαβιβάστηκε στην αστυνομία μέσω «τηλεφωνικής κλήσης από αστυνομικό».

Τελικά η απειλή αποδείχτηκε φάρσα.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Πορτογαλίας RTP, η απειλή αφορούσε τόσο την πτήση FR8196 με προορισμό τη Λισαβόνα όσο και την αντίστροφη πτήση FR8197 από τη Λισαβόνα προς τη Ρώμη.

Δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σόφια μετά από απειλές για βόμβα

Ειδοποιήσεις για απειλές καταγράφηκαν και για δύο πτήσεις με προορισμό τη Σόφια, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών της Βουλγαρίας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Και τα δύο αεροσκάφη, που προέρχονταν από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον πίνακα αφίξεων του αεροδρομίου της Σόφιας, επρόκειτο για τις πτήσεις W64328 από τις Βρυξέλλες και FR1730 από το Λονδίνο.

Τέσσερις νέες απειλές σε αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Γαλλία

Τέσσερις νέες απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη γαλλική επικράτεια καταγράφηκαν σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ενώ ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πραγματοποιούν ελέγχους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση των απειλών, οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το Reuters.

Εκκενώθηκαν γραφεία δημοσιογραφικού ομίλου στο Δουβλίνο

Στην Ιρλανδία, εκκενώθηκαν τα γραφεία ιρλανδικών δημοσιογραφικών οργανισμών, ανάμεσά τους και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE έπειτα από απειλές που διατυπώθηκαν σήμερα και που, σύμφωνα με τον παρουσιαστή ενός από τους ραδιοσταθμούς που δέχτηκαν την απειλή, τον Newstalk, επρόκειτο για φάρσα.

Ο Newstalk συνέχισε να μεταδίδει το πρόγραμμά του στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) όταν το προσωπικό ενημερώθηκε ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, είπε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπάιρν.

Ο όμιλος της εφημερίδας Τhe Irish Independent επίσης ανέφερε ότι εκκενώθηκαν τα γραφεία του στην πρωτεύουσα.