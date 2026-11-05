Έληξε ο συναγερμός για βόμβα στα γραφεία Κέντρου Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων στο Μαρούσι – Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της στο Μαρούσι, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση κόκκινων δανείων και το οποίο στεγάζεται στο εμπορικό κέντρο Αίθριο.

Άμεσα εκκενώθηκαν τα γραφεία αλλά και το εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έλεγχος των αρμόδιων Αρχών ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή άλλο εύρημα που να επιβεβαιώνει την απειλή. Το τηλεφώνημα έγινε περίπου στις 11:50 το πρωί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε το γεγονός ότι ο άγνωστος που επικοινώνησε με τις Αρχές δεν προσδιόρισε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη, ούτε διευκρίνισε σε ποιο από τα δύο κτίρια αναφερόταν. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο, ο συναγερμός έληξε και η κινητοποίηση των Αρχών ολοκληρώθηκε.

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