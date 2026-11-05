Πού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ - Η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές εγγραφές.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 2103442696, 2103442689, 2103442709, 2103442032.

Το χρονοδιάγραμμα εγγραφών στα ΑΕΙ

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2026, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Δευτέρα 9/11/2026 έως Παρασκευή 13/11/2026. Η εγγραφή των επιτυχόντων αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr , ως εξής:

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Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές, της κατηγορίας με ποσοτικό περιορισμό, οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο τον Ιούλιο 2026, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή του Σεπτεμβρίου ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές της κατηγορίας χωρίς ποσοτικό περιορισμό, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Μετά την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, η εγγραφή του επιτυχόντος στο 1ο Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας του έχει ολοκληρωθεί.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.