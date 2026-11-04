Νέα εποχή για τη φοιτητική στέγαση στην Τρίπολη – Εγκαινιάστηκε εστία 96 θέσεων με χρηματοδότηση 2,48 εκατ. ευρώ.

Ένα νέο κεφάλαιο για τη φοιτητική στέγαση στην Τρίπολη άνοιξε με τα εγκαίνια της νέας Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία δημιουργήθηκε με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 2,48 εκατομμυρίων ευρώ και έχει ήδη υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές.

Η νέα υποδομή προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας 96 φοιτητών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης στην αρκαδική πρωτεύουσα. Η εστία στεγάζεται στο πρώην ξενοδοχείο «Tripolis City Hotel», ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 3.665 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αποκτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διαμορφώθηκε κατάλληλα, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους διαμονής, μελέτης και ψυχαγωγίας, πέντε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για άτομα με αναπηρία, καθώς και τέσσερις ξενώνες, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα.

Την υπουργό Παιδείας, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στην τελετή, εκπροσώπησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κωνσταντίνος Βλάσης. Στο μήνυμά της, η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της νέας εστίας για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι η φοιτητική μέριμνα αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στέγασης και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

«Για 96 νέους ανθρώπους, η εστία αυτή σημαίνει ένα ασφαλές σημείο εκκίνησης για τη φοιτητική τους ζωή. Ένα σύγχρονο κτίριο, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αποκτά νέα ζωή και έναν ξεκάθαρο προορισμό: να γίνει σπίτι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Τρίπολης. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε: περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, καλύτερες υποδομές και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για να στηρίξουμε τους φοιτητές. Στόχος μας είναι κάθε νέος άνθρωπος να μπορεί να επιλέγει τις σπουδές του με βάση τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του, χωρίς η αναζήτηση στέγης να γίνεται εμπόδιο».

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Αύξηση κατά 29% στις διαθέσιμες θέσεις

Με τη λειτουργία της νέας εστίας, οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αυξάνονται από 330 σε 426, καταγράφοντας αύξηση περίπου 29%. Συγκεκριμένα, 232 θέσεις βρίσκονται στην Καλαμάτα, 98 στην Πάτρα και 96 στη νέα εστία της Τρίπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 84% των θέσεων της νέας εστίας προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.

Ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των εστιών

Από την πλευρά της, η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σοφία Ζυγά, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη λειτουργία της νέας εστίας, θέτοντας παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των υποδομών φοιτητικής στέγασης. Ειδικότερα, ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναβάθμιση των παλαιότερων φοιτητικών εστιών στην Καλαμάτα και την Πάτρα, αλλά και για τη δημιουργία νέων εστιών στις πόλεις όπου το Πανεπιστήμιο λειτουργεί χωρίς αντίστοιχες υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ένταξης του Ιδρύματος στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις φοιτητικές εστίες που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Η ανάγκη για περισσότερες θέσεις στέγασης παραμένει ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περίπου 200.000 φοιτητές στην Ελλάδα σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ενώ οι λειτουργικές κλίνες στις δημόσιες φοιτητικές εστίες υπολογίζονται σε περίπου 9.200.