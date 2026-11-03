Σχέδιο για εξίσωση των διδάκτρων με εκείνα των Βρετανών μετά το Brexit – Έως και 450 εκατ. λίρες ετησίως ενδέχεται να διαθέσει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια

Τη δυνατότητα να πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ίδια πανεπιστημιακά δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές εξετάζει η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επαναπροσέγγιση του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες.

Η πρόταση, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος σπουδών για χιλιάδες Ευρωπαίους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας του Brexit, οι φοιτητές από την ΕΕ αντιμετωπίζονται ως διεθνείς φοιτητές και καλούνται να καταβάλουν υψηλότερα δίδακτρα, τα οποία σε ορισμένα προγράμματα ξεπερνούν τις 30.000 λίρες ετησίως.

Αντίθετα, τα δίδακτρα για τους Βρετανούς φοιτητές στην Αγγλία βρίσκονται λίγο πάνω από τις 9.000 λίρες τον χρόνο. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το πανεπιστήμιο και το αντικείμενο σπουδών.

Κρατική ενίσχυση έως 450 εκατ. λίρες

Σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ, η βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να ενισχύσει τα πανεπιστήμια με ποσό που θα μπορούσε να φτάσει τα 450 εκατομμύρια λίρες ετησίως, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες εσόδων από τη μείωση των διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές.

Πηγές του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό. Το ποσό βασίζεται στο σενάριο μιας απότομης αύξησης των φοιτητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως το πραγματικό κόστος θα μπορούσε να είναι σημαντικά χαμηλότερο. Τα βρετανικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την πρόταση. Εκφράζουν ανησυχίες ότι η εξίσωση των διδάκτρων, χωρίς επαρκή κρατική χρηματοδότηση, θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη πιεσμένα οικονομικά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Russell Group, στην οποία συμμετέχουν 24 από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Βρετανίας, το κόστος μιας τέτοιας αλλαγής θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια λίρες.

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Το αντάλλαγμα που ζητά το Λονδίνο από τις Βρυξέλλες

Η επαναφορά των χαμηλότερων διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές δεν εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η κυβέρνηση Μπέρναμ φέρεται να συνδέει την πρωτοβουλία με την επιδίωξη να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των βρετανικών επιχειρήσεων στο υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΕΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Στόχος είναι η προστασία των θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ο περιορισμός της εξάρτησης από τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κίνα. Στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αυτοκινητοβιομηχανία, η χαλυβουργία και οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Το Λονδίνο ανησυχεί ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός των βρετανικών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις της χώρας. Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζει τη μείωση των διδάκτρων ως μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με την ΕΕ.

Οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις πραγματοποιούνται ενόψει της συνόδου κορυφής Βρετανίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Μέχρι τότε αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας, τόσο ως προς το καθεστώς των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια όσο και ως προς τις οικονομικές και βιομηχανικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών.

Εφόσον προχωρήσει η πρόταση, θα αποτελέσει μια σημαντική αλλαγή για τους Ευρωπαίους που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Βρετανία, ανατρέποντας το καθεστώς υψηλών διδάκτρων που ισχύει μετά το Brexit.