Συναγερμός ανάκλησης για γνωστά σνακ – Περιέχουν αλλεργιογόνο που δεν αναγράφεται στη συσκευασία, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Σε ανάκληση συσκευασιών με γαριδάκια και πατατάκια προχωρά η PepsiCo, έπειτα από τον εντοπισμό μη δηλωμένου αλλεργιογόνου συστατικού. Η προειδοποίηση αφορά το προϊόν Walkers Variety Snacks Sharing Box, το οποίο περιλαμβάνει έξι διαφορετικές συσκευασίες σνακ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προδιαγραφών Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (Food Standards Agency – FSA), το πρόβλημα εντοπίστηκε στη συσκευασία Monster Munch Giants Roast Beef 85g, η οποία περιέχει σιτάρι και γλουτένη, χωρίς αυτά να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία του κουτιού.

Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διατίθενται στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Η νεότερη ενημέρωση, που δημοσιεύθηκε στις 30 Οκτωβρίου, προσθέτει μία ακόμη ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2027, αντικαθιστώντας την αρχική προειδοποίηση.

Ποιο προϊόν ανακαλείται

Τα στοιχεία της συσκευασίας που αφορά η ανάκληση είναι τα εξής:

Προϊόν: Walkers Variety Snacks Sharing Box

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Βάρος: 655 γραμμάρια

Περιεχόμενο: Έξι επιμέρους συσκευασίες

Κωδικός παρτίδας: 107543

Ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 21 Νοεμβρίου 2026 και 16 Ιανουαρίου 2027.

Για ποιους καταναλωτές υπάρχει κίνδυνος

Η παρουσία γλουτένης που δεν δηλώνεται στην εξωτερική συσκευασία ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα σε άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο σιτάρι ή στη γλουτένη, καθώς και σε όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη. Η PepsiCo έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης του προϊόντος και έχει ενημερώσει τα σημεία πώλησης με σχετικές ανακοινώσεις, προκειμένου να πληροφορηθούν οι καταναλωτές που το έχουν ήδη αγοράσει.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε επιμέρους συσκευασία Monster Munch Giants Roast Beef των 85 γραμμαρίων, η οποία περιλαμβάνεται στο κουτί και περιέχει σιτάρι και γλουτένη, χωρίς τα συγκεκριμένα αλλεργιογόνα να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος. Όπως επισημαίνει η βρετανική Υπηρεσία Προδιαγραφών Τροφίμων (FSA), η κατανάλωση του προϊόντος ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο σιτάρι ή στη γλουτένη, καθώς και για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη. Οι συσκευασίες που αφορά η ανάκληση έχουν συνολικό βάρος 655 γραμμαρίων και περιλαμβάνουν έξι πακέτα σνακ. Οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίσουν το προϊόν από τον κωδικό παρτίδας 107543, ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία.

Για την επιστροφή ολόκληρου του ποσού αγοράς, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης της PepsiCo στο 0800 274 777 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα contact.pepsico.com/walkers. Η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία και για όσους προμηθεύονται τρόφιμα μέσω διαδικτύου. η επίσημη ανακοίνωση αφορά τις αγορές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίμαχα προϊόντα διακινούνται και μέσω πολλών ευρωπαϊκών πλατφορμών και ηλεκτρονικών καταστημάτων.