Ο λόγος που η ΑΑΔΕ προχώρησε στην άμεση ανάκληση παρτίδας του αλκοολούχου ποτού.

Στην ανάκληση παρτίδας αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» προχωρά η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, καθώς σχετικό δείγμα κρίθηκε ως μη ασφαλές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων διενεργήθηκε εργαστηριακή εξέταση σε δείγμα αλκοολούχου ποτού της κατηγορίας «απόσταγμα φράουλας» από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν δειγματοληψίας από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας, της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ.

Το δείγμα κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές, διότι η συγκέντρωση μεθανόλης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο για το απόσταγμα φράουλας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Εμπορική ονομασία: «STRAWBAR ORIGIN»

• Αλκοολικός τίτλος: 40% vol.

• Συσκευασία: Φιάλες των 50cl

• Ένδειξη παρτίδας: 003

• Παρασκευαστής: Αποσταγματοποιείο - Ποτοποιείο «ENTEKA» (Κοκκαλιάρης Ν. Ιωάννης, Νέα Νικόπολη Κοζάνης)

• Εταιρεία διακίνησης: «Life Science Lab College Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και της δημόσιας υγείας η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα και σχετική φωτογραφία του προϊόντος, καλώντας τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν. Η διακινήτρια εταιρεία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, πραγματοποιεί ήδη άμεση απόσυρση του συνόλου των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την εγχώρια αγορά. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.