Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση επίμαχης παρτίδας με τολύπια γάζας - Τι να προσέξουν οι επαγγελματίες υγείας.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την ανάκληση της παρτίδας 29202505 του προϊόντος «ΤΟΛΥΠΙΑ – Gauze balls-X Ray 8Χ8» με κωδικό REF 24-0415 και της παρτίδας 29202603 του προϊόντος «ΤΟΛΥΠΙΑ – Gauze balls-X Ray 20Χ20» με κωδικό REF 24-0430, διότι ενώ στη συσκευασία τους αναγράφεται ως κατασκευαστής η Jiangsu Jiele Medical Dreesing Co Ltd, Κίνας, οι κωδικοί UDI-DI που φέρουν επί αυτής δεν αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κατασκευαστή.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΕΟΦ δεν τεκμηριώνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL AE ως εισαγωγέας/διανομέας των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτών προκειμένου να αποσύρουν τις παρτίδες από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.