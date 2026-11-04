Εντοπίστηκε αυξημένη συγκέντρωση γλυκιδυλεστέρων σε πατατάκια μανιόκας και διατάχθηκε η ανάκληση επίμαχων πατρίδων.

Προειδοποίηση ανάκλησης για ακατάλληλα πατατάκια σήμανε στις ευρωπαϊκές αγορές μετά από την ενημέρωση από Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για τον εντοπισμό αυξημένων επιπέδων σε ουσία που θεωρείται δυνητικά καρκινογόνα. Η προειδοποίηση αφορά τα πατατάκια μανιόκας της μάρκας Samai, για τα οποία ζητήθηκε η άμεση απόσυρση από τα σημεία πώλησης, αλλά και η αποφυγή κατανάλωσής τους από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής εταιρείας Aggarwal AG, σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει αυξημένη συγκέντρωση γλυκιδυλεστέρων λιπαρών οξέων, κυρίως γλυκιδόλης. Οι συγκεκριμένες ενώσεις μπορούν να σχηματιστούν κατά την επεξεργασία ή την έντονη θέρμανση φυτικών ελαίων. Τα πατατάκια που ανακαλούνται είναι προέλευσης Εκουαδόρ.

Αυτά είναι τα επίμαχα πατατάκια που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά τα πατατάκια μανιόκας σε συσκευασίες των 57 γραμμαρίων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Μάρκα: Samai

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Κωδικός προϊόντος: S206

Αριθμός παρτίδας: 035118 / YSSM 1557

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 04.02.2027

Το προϊόν διατέθηκε σε διάφορα καταστήματα λιανικής και εξειδικευμένα καταστήματα στην Ελβετία.

Γιατί θεωρείται επικίνδυνη η συγκεκριμένη ουσία

Όπως επισημαίνεται στην προειδοποίηση, οι γλυκιδυλεστέρες λιπαρών οξέων μπορούν κατά τη διαδικασία της πέψης να μετατραπούν στον οργανισμό σε γλυκιδόλη. Η συγκεκριμένη ουσία θεωρείται γονοτοξική και καρκινογόνος, γεγονός που σημαίνει ότι η αυξημένη ή μακροχρόνια πρόσληψη γλυκιδυλεστέρων ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν. Παράλληλα, οι έμποροι έχουν ενημερωθεί να διακόψουν άμεσα την πώλησή του και να αποσύρουν από τα ράφια τις συσκευασίες της συγκεκριμένης παρτίδας.