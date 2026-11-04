Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων η DIMAND παρουσιάζει τρεις νέες επιστημονικές μελέτες για τους κλιματικούς κινδύνους, την αστική υπερθέρμανση και τη θερμική ανθεκτικότητα των κτηρίων.

Εννέα κατευθύνσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και συγκεκριμένα σενάρια για περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, αναδεικνύουν πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις.

Οι έρευνες, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού έργου της DIMAND, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών 1830 lab, από ερευνητικά εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), απευθύνονται σε δήμους, περιφέρειες, φορείς της κεντρικής διοίκησης, τεχνικούς επιστήμονες, επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, επενδυτές αλλά και πολίτες, επιδιώκοντας να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον του αστικού περιβάλλοντος.

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Πώς μπορούν οι ελληνικές πόλεις να αντιμετωπίσουν τις ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες;

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Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες της αστικής υπερθέρμανσης;

Πώς μπορεί ο σύγχρονος πολεοδομικός και κτηριακός σχεδιασμός να συμβάλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών περιοχών;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιχειρούν να δώσουν οι τρεις μελέτες, οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

HUB 26 - Nikos Daniilidis

«Οι Κλιματικοί Κίνδυνοι στις Ελληνικές Πόλεις: Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και προβλέψεις για το μέλλον»

Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Καρτάλη.

Αποτυπώνει τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές πόλεις, με έμφαση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις Γούρνες Ηρακλείου. Περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη βασικών κλιματικών μεταβλητών και δεικτών, καθώς και προσομοιώσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη του μικροκλίματος στις συγκεκριμένες περιοχές, με χρονικό ορίζοντα το 2060 (2065 για τις Γούρνες), βάσει δύο κλιματικών σεναρίων.

MINION - Nikos Daniilidis

«Αστική Υπερθέρμανση: Το πρόβλημα και οι προτεινόμενες λύσεις»

Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Καρτάλη.

Εστιάζει σε εννέα διακριτές προτάσεις παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και τον περιορισμό των κοινωνικών, οικονομικών, υγειονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων της αστικής υπερθέρμανσης. Παράλληλα, εξετάζει συγκεκριμένα σενάρια εφαρμογής των παρεμβάσεων και τα δυνητικά οφέλη τους για το αστικό μικροκλίμα.

«Θερμική Ανθεκτικότητα Κτηρίων στην Αττική»

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Ομάδα Ερευνών Κτηριακού Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας Μαργαρίτας - Νίκης Ασημακοπούλου.

Περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας από 33 χώρους γραφείων και διαμερίσματα στην Αττική, κατά το διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2025.

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί πώς χαρακτηριστικά των κτηρίων, όπως η περίοδος κατασκευής, ο βαθμός ανακαίνισης, ο όροφος και οι συνθήκες αερισμού, επηρεάζουν τη θερμική τους ανθεκτικότητα.

Η ερευνητική ομάδα εγκατέστησε συσκευές μέτρησης στους επιλεγμένους χώρους, συνέλεξε και ανέλυσε τα δεδομένα, καταγράφοντας τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν. Παράλληλα, η 1830 lab πραγματοποίησε συνεντεύξεις με χρήστες ορισμένων από τους χώρους, αποτυπώνοντας την καθημερινή εμπειρία κατοίκων και εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλών θερμοκρασιών.

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη εδώ