Η ΕΕ επιδιώκει συμφωνία για το κλίμα στη COP31, με στόχο την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών CO₂, σύμφωνα με έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιοποιήσει τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, COP31, τον επόμενο μήνα, προκειμένου να προωθήσει συμφωνία για πακέτο μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ΕΕ που είδε το Reuters.

Παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τον κόσμο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει, στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, να συμφωνήσουν σε αυστηρότερα μέτρα. Μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες και χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα ανησυχούν για τις επιπτώσεις τέτοιων μέτρων στην οικονομική τους ανάπτυξη.

Στη COP31, που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Νοέμβριο, η ΕΕ θα προωθήσει ένα «πακέτο μέτρων» με στόχο τη μείωση των εκπομπών.

Από τα λόγια στις πράξεις

Στόχος είναι οι υφιστάμενες κλιματικές δεσμεύσεις των χωρών να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις.

Βασικό αίτημα της ΕΕ θα είναι η παράταση έως το 2040 της διαδικασίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ, κατά την οποία οι κυβερνήσεις συζητούν τρόπους μείωσης των εκπομπών και εντοπίζουν πρόσθετα περιθώρια δράσης, αναφέρει το έγγραφο.

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Η συγκεκριμένη διαδικασία, γνωστή ως «πρόγραμμα εργασίας για τη μείωση των εκπομπών», πρόκειται να ολοκληρωθεί φέτος.

Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να κινητοποιήσει τις χώρες μετά τη διαπίστωση του ΟΗΕ, τον περασμένο μήνα, ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C».Με πληροφορίες από Reuters

Το σχέδιο εγγράφου συντάχθηκε από την Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας, ώστε να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, ειδικότερα όσον αφορά τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και τον εξηλεκτρισμό», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος, Ντάραγκ Ο'Μπράιεν.

Οι αρμόδιοι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν σε συνεδρίαση σήμερα, Δευτέρα, τη στρατηγική της Ένωσης ενόψει της COP31.

Οι προσπάθειες των χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δέχονται γεωπολιτικές πιέσεις, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Μετά την ολοκλήρωση της περσινής συνόδου COP30 στη Βραζιλία, χωρίς ισχυρότερες δεσμεύσεις για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι η Ένωση σχεδιάζει να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση στη COP31.

Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσει να αποφύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα και να επικεντρωθεί στη συνεργασία με τις χώρες, ώστε να εφαρμόσουν τις κλιματικές δεσμεύσεις τους.

Το εσωτερικό έγγραφο αναφέρει ότι στη COP31 «δεν υπάρχουν περιθώρια» για νέες δεσμεύσεις χρηματοδότησης για το κλίμα. Η θέση αυτή είναι πιθανό να φέρει τις ευρωπαϊκές χώρες σε αντιπαράθεση με φτωχότερα κράτη, τα οποία ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη.

Με πληροφορίες από Reuters