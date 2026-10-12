Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, μετά τις μαραθώνιες απολογίες που διήρκεσαν 17 ώρες. Οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στη φυλακή ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνολικά 6 από τους 11 συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τις πρώτες πρωϊνές ώρες ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος σε βάρος του ΕΦΚΑ η οποία ξεκίνησε στις 9 χθες το πρωί και διήρκεσε 17 ώρες.

Προφυλακιστέοι

Μετά το τέλος των απολογιών τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τον πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ.και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και τη σύζυγό του που φέρονται ότι είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1, 5 εκατομμύριο ευρώ και προκαλώντας έλλειμμα στα δημόσια ταμεία γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μαζί τους, το δρόμο για τη φυλακή πήραν για συμμετοχή στο κύκλωμα ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές και ο αποκαλούμενος ως «κωλοτούμπας» που είχε το ρόλο του «αχυράνθρωπου» μαζί με τη σύντροφό του ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα και άρχισε να φωνάζει, μόλις άκουσε την απόφαση για την προφυλάκισή του..

Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση.

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Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.