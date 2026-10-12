Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 20χρονη έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών σε rave party. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο πατέρας της ζητά να εντοπιστεί ο προμηθευτής και εύχεται να μην υπάρξει άλλο θύμα.

Τραγικό τέλος είχε η έξοδος μιας 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών σε rave party που πραγματοποιήθηκε σε πολυχώρο στα ανατολικά της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να έκανε χρήση MDMA, γνωστού και ως έκσταση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει λίγο αργότερα.

Η 20χρονη διασκέδαζε στο πάρτι μαζί με έναν φίλο της, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κοπέλα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Στη διαδικασία θα παραστεί, ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο ιατροδικαστής κ. Λέων, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα.

Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της

Ο φίλος της 20χρονης, ο οποίος βρισκόταν μαζί της κατά τη διάρκεια του πάρτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και τον φίλο της, επιχειρώντας να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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Συντετριμμένοι οι γονείς της 20χρονης

Σε κατάσταση βαθιάς οδύνης βρίσκονται οι γονείς της 20χρονης, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια της κόρης τους. Ο πατέρας της νεαρής μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ προχώρησε και σε δημόσια ανάρτηση για την τραγωδία που βιώνει η οικογένειά του.

«Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο παιδί που πεθαίνει από ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να μη θρηνήσουν άλλες οικογένειες τα παιδιά τους υπό αντίστοιχες συνθήκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να εντοπιστεί ο άνθρωπος που φέρεται να προμήθευσε τις ουσίες, δηλώνοντας παράλληλα τη διάθεσή του να συνδράμει όσο μπορεί το έργο των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.