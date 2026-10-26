Αντίστροφη μέτρηση για το Ειδικό Δικαστήριο.

Μακριά από τα φώτα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει περιορίσει απόλυτα τη δημόσια παρουσία του. Ο πρώην υφυπουργός, που ήταν δραστήριος στα στα social media, μέχρι που ανακοινώθηκε η παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, αποφεύγει πλέον τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα για συνέντευξη και αποφεύγει κάθε επαφή με τα ΜΜΕ.

Την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί στη Βουλή η κλήρωση των δικαστών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Η έναρξη της δίκης αναμένεται να προσδιοριστεί για τον Δεκέμβριο ή τους πρώτους μήνες του 2027.

Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος και αρνείται την κατηγορία, έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στη Μαγνησία. Στη διάρκεια του καλοκαιριού έκανε δυναμική προεκλογική καμπάνια εκτιμώντας, προφανώς, ότι δεν θα παραπεμφθεί. Τώρα εκτιμά ότι αθωωθεί και προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή. Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, είναι ήσυχοι ότι δεν πρόκειται να εκθέσει κατά κανέναν τρόπο τον πρωθυπουργό. Κάτι θα ξέρουν...

Α.