Με δεδομένη πια την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο το κρίσιμο για τη ΝΔ ερώτημα είναι «πότε».

Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα).

Για το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμητό είναι να έχει εκδοθεί αθωωτική απόφαση πριν από τις εκλογές (αλλά το βούλευμα είναι βαρύ...) και να μην έχει ακόμη παραπεμφθεί ο Κώστας Καραμανλής. Αλλά ούτε για το ένα ούτε για το άλλο μπορούν να είναι σίγουροι.

Για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η ανακριτική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί αλλά η παραπομπή του θεωρείται βέβαιη. Προφανώς η δική του δίκη θα είναι ακόμη περισσότερο φορτισμένη, πολιτικά και συναισθηματικά, και γι αυτό θα ήταν δυσάρεστο για τη ΝΔ να κάθεται ο Κ. Καραμανλής στο εδώλιο στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Όμως, όπως φάνηκε από την παραπομπή Τριαντόπουλου, ελέγχουν πολλά αλλά όχι όλα. Επομένως, δεν μπορούν να είναι σίγουροι ούτε για το χρονοδιάγραμμα ούτε για την έκβαση της δικαστικής περιπέτειας του Χρ. Τριαντόπουλου και του Κ. Καραμανλή. Μόνο να εύχονται και να προσεύχονται...

Α.