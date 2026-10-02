Μακριά από τα ΜΜΕ και κοντά στο Μαξίμου.

Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Τριαντόπουλος προετοιμάζεται για το Ειδικό Δικαστήριο απορρίπτοντας αλλεπάλληλα αιτήματα για συνέντευξη και σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγοντας να απαντήσει, έστω, αρνητικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η σχέση του με το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει στενή και επομένως δεν υπάρχει ανησυχία στο επιτελείο του πρωθυπουργού για την πιθανότητα να εκθέσει τον Κ. Μητσοτάκη προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Κάθε άλλο. Τον εμπιστεύονται και τον τιμούν...

Α.