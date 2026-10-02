Οι δύο τραυματίες που φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Ο 32χρονος φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο της κατοικίας, εισέβαλε στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι του σπιτιού.

Οι δύο τραυματίες που φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη πρόκειται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόνταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει με τον δράστη, ηλικίας τριών και δύο ετών.

Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για να παραδοθεί όπου και συνελήφθη.