Σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και ποιες άλλες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Δύσκολη αναμένεται η σημερινή μέρα (Παρασκευή 2/10) στην Κρήτη. Η κακοκαιρία προκάλεσε την Πέμπτη βιβλική καταστροφή στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό κτηνοτρόφο, πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Τα φαινόμενα θα παρουσίασουν σήμερα, Παρασκευή, μικρή ύφεση για λίγες ώρες αλλά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι θα επιστρέψουν το απόγευμα και θα επιμείνουν σε τέσσερις περιοχές μέχρι και την Κυριακή.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών ο Θοδωρής Κολυδάς, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και την Κυριακή, με επίκεντρο τη νότια Ελλάδα. Ειδικότερα, η κακοκαιρία θα ενταθεί τις επόμενες μέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η σημερινή ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι το κύριο ενδιαφέρον του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στο γνωστό βόρειο ρεύμα που διοχετεύει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις, τη δυναμική αστάθεια και τη σύγκλιση, επιτρέποντας στα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικά υποστηριζόμενο σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η ΕΜΥ το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το δελτίο, θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.