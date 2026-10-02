Η απόφαση Σαμαρά για κεντρικά γραφεία στο κτίριο που στεγαζόταν οι εκδόσεις Λιβάνη δεν έχει αλλάξει.

Ο λογος για πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς άλλαξε γνώμη και δεν σκοπεύει να μετακομίσει στο νέο γραφείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους στο κτίριο που βρίσκονται οι εκδόσεις Λιβάνη.

Όπως πληροφορούμαστε η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει αλλάξει και η «μετακόμιση» στο εν λόγω κτίριο που στεγαζόταν οι «εκδόσεις Λιβάνη» πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Το πότε δεν είναι ακόμη γνωστό καθώς ακόμη γίνονται εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου.

Λ.Ι.