«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλών», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου για το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας και τη φερόμενη συνομιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και αυτό ποτέ δεν θα γινόταν ανεκτό» (ό,τι ακριβώς είπε δηλαδή και ο Παύλος Μαρινάκης), τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου σε απάντησή του σε Επίκαιρη Ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία με φόντο το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal.

H αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε συνομιλία με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο του σχετικού δημοσιεύματος βρίσκεται μία φράση που η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η αναφορά προκάλεσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.

Για όλο αυτό απάντησε σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή.

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«Οι σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό. Στον τομέα της ενέργειας η σχέση αυτή διευρύνεται. Είμαστε στρατηγικός εταίρος με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες εργάζονται στην ανάπτυξη υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Είναι η στρατηγική η σχέση μας.

Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ποτέ δεν θα γινόταν αυτό ανεκτό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το καλό των πολιτών», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην πρωτολογία του.

Στη δευτερολογία του τόνισε: «Η ευθύνη μου δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα, αλλά να προασπίζω το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς και με βάθος. Ανακοινώθηκε χθες από το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο κ. Ρούμπιο. Συνάντησα τον Κρις Ράιτ, είναι η έβδομη φορά που συναντιόμαστε. Η ενεργειακή συνεργασία μας είναι στενή. Αξιοποιήσαμε τη γεωγραφική θέση της χώρας για να πρωταγωνιστήσουμε στον κάθετο διάδρομο. Δεν μας ενισχύει αυτό γεωπολιτικά;

Οι σχέσεις μας είναι πολύ στενές με τις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια είπε: «Δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλών. Οι διαχρονικές σχέσεις των δύο λαών μας επιτρέπουν να έχουμε πρωταγωνιστική θέση στην ενέργεια. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας».