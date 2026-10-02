Οι δύο πλευρές του Κογκρέσου ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγγραφα και απαντήσεις, μεταξύ άλλων πλήρη κατάλογο των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο Μαραφάτσος και στοιχεία για τα οικονομικά συμφέροντα της Γκίλφοϊλ.

Στο επίκεντρο πολιτικών αντιδράσεων στην Ουάσιγκτον βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις επαφές της με λομπίστα, την προώθηση ενεργειακών συμφωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν πλέον από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει επισήμως τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέφρασε σε επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανησυχίες για, όπως αναφέρει, «ανάρμοστη χρήση επίσημης θέσης». Στο επίκεντρο βρίσκονται η παρουσία του εγγεγραμμένου λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, αλλά και η προώθηση ενός από τους Έλληνες πελάτες του και της κοινοπραξίας του με εταιρεία που υποστηρίζεται από το ελληνικό κράτος. Η Σαχίν, η οποία είχε ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του διορισμού της Γκίλφοϊλ, προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να πλήξουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και ζητεί να διευκρινιστεί ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να αποτρέπονται η αθέμιτη επιρροή και ακόμη και η εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Ακόμη πιο αυστηρός εμφανίζεται σύμφωνα με την Wall Street Journal ο Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Σε επιστολή του προς τον Ρούμπιο εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και σημειώνει ότι, εφόσον οι σχετικές αναφορές αποδειχθούν ακριβείς, η Γκίλφοϊλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.

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Κογκρέσο προς Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Οι δύο πλευρές του Κογκρέσου ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγγραφα και απαντήσεις, μεταξύ άλλων πλήρη κατάλογο των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο Μαραφάτσος, στοιχεία για τα οικονομικά συμφέροντα της Γκίλφοϊλ και αναλυτική ενημέρωση για την προώθηση της Aktor Group από την πρέσβειρα. Ζητούν επίσης να διευκρινιστεί εάν είχε δοθεί επίσημη άδεια στον λομπίστα να συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων.

Τι απαντά η πλευρά της Γκίλφοϊλ

Κατά την Wall Street Journal η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η πλευρά της πρέσβειρας έχει επίσης επισημάνει ότι συνεργάζεται με πολλές ενεργειακές εταιρείες και δεν έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά σε μία, ενώ δικηγόρος της Aktor υποστηρίζει ότι η Γκίλφοϊλ προωθεί σταθερά τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ερωτήματα εγείρονται και για τις μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τη WSJ, περιλαμβάνεται πτήση που πληρώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aktor. Πρώην στελέχη πρεσβειών σημειώνουν ότι είναι ασυνήθιστο για Αμερικανούς πρέσβεις να χρησιμοποιούν ιδιωτικά αεροσκάφη και ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση. Όταν η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στην Αθήνα για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται η εφημερίδα, έφθασε με ιδιωτικό τζετ μαζί με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, με τον οποίο φέρεται να πραγματοποίησε και δεύτερη ιδιωτική πτήση μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Η πρεσβεία απάντησε στην Wall Street Journal ότι τηρήθηκαν πλήρως οι σχετικοί κανονισμοί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το ενεργειακό σκέλος της υπόθεσης. Η WSJ αναφέρει ότι η επίμονη προώθηση της Aktor από την Γκίλφοϊλ και οι προσπάθειές της να εμπλέξει τον Μαραφάτσο έχουν προκαλέσει ερωτήματα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως αναφέρεται, η Aktor, μέσω κοινοπραξίας με ελληνική κρατικά υποστηριζόμενη εταιρεία, υπέγραψε συμφωνία 20ετούς διάρκειας για την αγορά αμερικανικού LNG από τη Venture Global.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην Αθήνα τον Μάρτιο, κατά το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε έντονη αντιπαράθεση με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ δήλωσε στην Wall Street Journal πως αμφισβητεί την περιγραφή της εν λόγω συνομιλίας.

Οι αναφορές πάντως αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στο Βουκουρέστι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα απειλής προς την ελληνική κυβέρνηση και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό. Στη Ρουμανία, πολιτικά κόμματα ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για τις επαφές της Γκίλφοϊλ με Ρουμάνους πολιτικούς, ενώ κατατέθηκε ακόμη και καταγγελία για προδοσία κατά πολιτικών που είχαν συναντηθεί μαζί της.

Η WSJ αναφέρει ακόμη ότι η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στο Βουκουρέστι, όπου εξήρε ενεργειακή συμφωνία της Venture Global με την κοινοπραξία της Aktor και της ΔΕΠΑ, ενώ το ίδιο βράδυ δείπνησε, μαζί με τον Μαραφάτσο, με κορυφαία στελέχη του ρουμανικού PSD. Λίγους μήνες αργότερα η ρουμανική κυβέρνηση κατέρρευσε έπειτα από ψήφο δυσπιστίας. Ο ηγέτης του PSD αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόζαν δεν είχε συνομιλίες με την Γκίλφοϊλ.