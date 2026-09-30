Αν έχει δίκιο το Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρουν λανθασμένο ρεπορτάζ τα αμερικανικά Μέσα, γιατί δεν βγαίνει μία καθαρή διάψευση από τα εμπλεκόμενα μέρη;

Λοιπόν, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την αποκάλυψη της Wall Street Journal για το επεισόδιο Κίμπερλι - Παπασταύρου, για να συνοψίσουμε, έχει ως εξής:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης διέψευσε, ενώ σε διάψευση του περιστατικού «όπως μεταφέρθηκε» προχώρησε μιλώντας στην Καθημερινή και ο γραμματέας της ΝΔ, κ. Κυρανάκης, σημειώνοντας πως «δεν υπήρξε καμία απειλή προς την Ελλάδα».

Την ίδια ώρα, οι Financial Times, που δεν τους λες και εφημερίδα της Άνω Ραχούλας, επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της εφημερίδας της Κάτω Ραχούλας, Wall Street Journal, επικαλούμενοι πρόσωπο που γνωρίζει το περιστατικό, ότι δηλαδή «η συζήτηση για τη Ρουμανία έγινε πράγματι στο δείπνο της 18ης Μαρτίου, παρουσία περισσότερων από δώδεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, στελέχη της πρεσβείας και στρατιωτικοί».

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ ΜΠΕ δεν ρωτήθηκε και δεν απάντησε για το περιστατικό.

Με αυτά τα δεδομένα ωστόσο, προκύπτουν δύο απορίες: Αν έχει δίκιο το Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρουν λανθασμένο ρεπορτάζ τα αμερικανικά Μέσα, γιατί δεν βγαίνει μία καθαρή διάψευση από τα εμπλεκόμενα μέρη;

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Αν έχουν δίκιο WSJ και FT και όντως υπήρξε τέτοια στιχομυθία, πώς γίνεται, μετά από το περιστατικό αυτό το Μάρτιο του 2026, ο υπουργός που φέρεται να πρωταγωνίστησε αντικρούοντας την «απειλή», να έχει κάνει περί τις είκοσι δημόσιες εμφανίσεις με την πρέσβη των ΗΠΑ;

Ε.Σ.