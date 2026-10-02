Στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου η υπόθεση Γκίλφοϊλ, το preservation of records request και η απάντηση της πρεσβείας, η απορρόφηση της Κρητικός από τη Μασούτης, η Regency Entertainment και ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΕΠ για το Καζίνο Πάρνηθας

Πολιτική πίεση στην Ουάσιγκτον για Γκίλφοϊλ

Νέα διάσταση λαμβάνει στην Ουάσιγκτον η υπόθεση που άνοιξε μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal για τη δραστηριότητα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τις ενεργειακές συμφωνίες για αμερικανικό LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον ρόλο του Ελληνοαμερικανού λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου στις συναντήσεις της πρέσβεως.

Το Dnews.gr είχε ήδη από χθες πληροφορίες ότι μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διερευνηθούν όσα περιγράφονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τη δράση της Γκίλφοϊλ και του Χρήστου Μαραφάτσου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, φέρεται να κινήθηκε διαδικασία για τη διατήρηση αρχείων και στοιχείων (preservation of records request) που ενδέχεται να σχετίζονται με τα ζητήματα που ανέδειξε η αμερικανική εφημερίδα.

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία, εφόσον επιβεβαιωθεί επισήμως, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια τέτοια κίνηση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι δυνητικά κρίσιμα έγγραφα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και άλλα δεδομένα δεν θα διαγραφούν ή καταστραφούν, σε περίπτωση που χρειαστούν στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου ή έρευνας. Ένα αίτημα διατήρησης αρχείων μπορεί να αφορά emails, SMS, επικοινωνίες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, ημερολόγια συναντήσεων, ταξιδιωτικά αρχεία, έγγραφα σχετικά με επαφές κυβερνητικών αξιωματούχων, καθώς και επικοινωνίες με ιδιωτικές εταιρείες ή λομπίστες.

Πρέπει, πάντως, να καταστεί σαφές ότι ένα preservation of records request δεν ισοδυναμεί ούτε με άσκηση δίωξης ούτε με διαπίστωση παρανομίας. Πρόκειται για διαδικασία διαφύλαξης υλικού, ώστε στοιχεία που ενδέχεται να αποκτήσουν ερευνητική ή αποδεικτική σημασία να μην χαθούν εάν ακολουθήσει επίσημη έρευνα.

Η απάντηση της αμερικανικής πρεσβείας

Σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες, απευθυνθήκαμε στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Εκπρόσωπός της μας απάντησε αργά το βράδυ ότι, καθώς το ζήτημα αφορά ενέργειες του Κογκρέσου, η πρεσβεία δεν είναι αρμόδια να το σχολιάσει και μας παρέπεμψε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.

Πριν προλάβουμε να απευθυνθούμε στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Wall Street Journal δημοσίευσε νέο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν πλέον από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει επισήμως τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέφρασε με επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανησυχίες για αυτό που χαρακτηρίζει «ανάρμοστη χρήση επίσημης θέσης». Σε ακόμη αυστηρότερο τόνο κινείται ο Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε επιστολή του προς τον Ρούμπιο εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και υποστηρίζει ότι, εφόσον οι σχετικές αναφορές αποδειχθούν ακριβείς, η Γκίλφοϊλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.

Τα στοιχεία που ζητούν οι Γερουσιαστές

Κατά την WSJ, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητούνται έγγραφα και συγκεκριμένες απαντήσεις για τις επίμαχες επαφές. Μεταξύ άλλων, ζητείται πλήρης κατάλογος των συναντήσεων στις οποίες συμμετείχε ο Μαραφάτσος, στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Γκίλφοϊλ και αναλυτική ενημέρωση για όσα αναφέρονται σχετικά με την προώθηση της Aktor Group από την πρέσβειρα. Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί εάν ο Μαραφάτσος είχε λάβει επίσημη άδεια να συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων και, ευρύτερα, με ποια ιδιότητα παρίστατο στις συγκεκριμένες επαφές. Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας και υποστηρίζει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μασούτης – Κρητικός

Πιο «σοφοί» για την απορρόφηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης γίναμε μετά τη δημοσίευση της έκθεσης αποτίμησης που συντάχθηκε από την C&A Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΚΕ για τις ανάγκες της συγχώνευσης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η αξία που αποδίδεται σήμερα στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Κρητικός δεν βασίζεται μόνο στη τρέχουσα οικονομική της εικόνα, αλλά σε σημαντικό βαθμό σε όσα αναμένεται να πετύχει τα επόμενα χρόνια.

Η κεντρική αποτίμηση τοποθετεί την αξία των ιδίων κεφαλαίων της Κρητικός στα 105,98 εκατ. ευρώ, με το εύρος αποτίμησης να κινείται από 99,06 εκατ. έως 113,38 εκατ. ευρώ. Τι λένε όμως τα τελευταία οικονομικά στοιχεία; Οι πωλήσεις της Κρητικός αυξήθηκαν από 773,1 εκατ. ευρώ το 2024 στα 836,35 εκατ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περίπου 63 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Τα μικτά κέρδη ανέβηκαν επίσης, από 201,6 εκατ. σε 217,6 εκατ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος τζίρος, ωστόσο, δεν μεταφράστηκε σε μεγαλύτερη λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA υποχώρησαν από 32,4 εκατ. σε 29,06 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA από 4,19% σε 3,47%. Με τόκους δανεισμού 9,77 εκατ. ευρώ και αποσβέσεις 23,25 εκατ. ευρώ, η εταιρεία πέρασε από οριακά κέρδη προ φόρων 97.715 ευρώ το 2024 σε ζημιές 3,87 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 2,56 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 το ενεργητικό ανερχόταν σε 400,83 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 18,76 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έφταναν τα 255,2 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 195,38 εκατ. αφορούσαν εμπορικές υποχρεώσεις και 26,7 εκατ. βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε 65,16 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις σε 51,96 εκατ. ευρώ.

Η αποτίμηση έχει ειδικό ενδιαφέρον ως προς τις προσδοκίες που καταγράφει για την επόμενη ημέρα. Το επιχειρηματικό σχέδιο πάνω στο οποίο βασίζεται η αποτίμηση προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά 6% ετησίως έως το 2030 και μέσο μικτό περιθώριο περίπου 26%. Με αυτές τις παραδοχές, ο τζίρος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 939,7 εκατ. ευρώ το 2027 και θα ξεπεράσει τα 1,1 δισ. ευρώ το 2030. Να σημειώσουμε πως η συνολική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται από την C&A Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΚΕ σε 231,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 158,5 εκατ. προέρχονται από την προεξοφλημένη τελική αξία, δηλαδή από την εκτιμώμενη αξία της Κρητικός μετά το τέλος της αναλυτικής περιόδου προβλέψεων. Με απλά λόγια, περίπου 7 στα 10 ευρώ της εταιρικής αξίας συνδέονται με το πιο μακρινό μέλλον. Από τα 231,4 εκατ. αφαιρείται καθαρός δανεισμός 125,4 εκατ. ευρώ και έτσι προκύπτει η αξία των ιδίων κεφαλαίων των 105,98 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για υπεραξία 135,1 εκατ. ευρώ. Είναι ουσιαστικά η πρόσθετη αξία που αποδίδεται στην επιχείρηση από την C&A Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΙΚΕ πέρα από την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της. Η ίδια η έκθεση αναφέρει ότι η συγκεκριμένη υπεραξία προκύπτει από τη «θετική προοπτική» της Κρητικός. Στον σχετικό υπολογισμό εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία 377,88 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 407 εκατ. ευρώ, με την υπεραξία να γεφυρώνει τη διαφορά μέχρι την αποτίμηση των 105,98 εκατ. ευρώ….

Εν κατακλείδι, η Μασούτης αποκτά μια αλυσίδα πανελλαδικής εμβέλειας με μεγάλο τζίρο, με περισσότερα από 400 καταστήματα σε 42 νομούς, έξι κέντρα διανομής και πάνω από 4.000 εργαζομένους και καλείται να μετατρέψει αυτό το μέγεθος σε περισσότερα -και σταθερά- κέρδη.

Η Regency Entertainment

Το Project Voria στο Μαρούσι και η μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας για τον όμιλο Regency Entertainment, ο οποίος ξεδιπλώνει το 2026 ένα πυκνό πρόγραμμα χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήσεων. Κομβικό βήμα αποτέλεσε η κεφαλαιακή ενίσχυση της North Star Entertainment, της εταιρείας μέσω της οποίας προχωρά το Project Voria. Τον Ιανουάριο του 2026 εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 111,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 56,83 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 54,5 εκατ. ευρώ με εισφορά σε είδος. Το επόμενο βήμα έγινε στο τραπεζικό μέτωπο. Στις 14 Μαΐου 2026 υπεγράφη η πρώτη σύμβαση ομολογιακού δανείου, ύψους 103,34 εκατ. ευρώ, με Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα. Τα κεφάλαια κατευθύνονται στο non-gaming σκέλος της επένδυσης, χρηματοδοτώντας την ανέγερση του ξενοδοχείου, του θεάτρου και του spa, καθώς και των χώρων εστίασης, αναψυχής και στάθμευσης που θα πλαισιώσουν τη νέα εγκατάσταση του καζίνο. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση του Voria, η Regency κινήθηκε και προς την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της. Τον Απρίλιο του 2026 εγκρίθηκε η έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 62,05 εκατ. ευρώ, με το οποίο αναχρηματοδοτήθηκε ισόποσο υφιστάμενο χρέος. Το νέο δάνειο διατηρεί επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 3,25%, ενώ η αποπληρωμή του εκτείνεται σε ορίζοντα πενταετίας, με τελευταία πληρωμή στις 31 Δεκεμβρίου 2030. Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργική δραστηριότητα του ομίλου εμφανίζει ανοδική δυναμική. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανάπτυξη συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα να καταγράφουν αύξηση 11% και τα κέρδη 22%. Η ίδια εκτιμά ότι στο σύνολο της χρονιάς οι επισκέψεις θα κινηθούν περίπου 4% υψηλότερα σε σχέση με το 2025 και τα έσοδα κατά 6%, με ώθηση από τις επενδύσεις σε νέες αίθουσες παιχνιδιών, τις ενέργειες μάρκετινγκ και τη συνεχιζόμενη στόχευση της κατηγορίας VIP πελατών. Η αφετηρία για τη νέα επενδυτική περίοδο είχε ήδη διαμορφωθεί το 2025. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 175,4 εκατ. ευρώ, από 163,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 3,8 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ.

Οι ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις

Ανοιχτούς λογαριασμούς με το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθούν να έχουν η Regency Entertainment και η θυγατρική της North Star, με βασικό θέμα χρήματα που οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι έπρεπε να τους είχαν επιστραφεί νωρίτερα και, γι’ αυτό, ζητούν τόκους. Η μεγαλύτερη υπόθεση αφορά τη Regency, η οποία διεκδικεί περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε τόκους. Η ιστορία πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω και αφορά ποσά που είχαν καταβληθεί για την υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων στα καζίνο και στη συνέχεια επιστράφηκαν με καθυστέρηση. Η Regency προσέφυγε αρχικά κατά της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όμως έχασε τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο. Το βασικό ζήτημα ήταν ποιος έχει την ευθύνη να πληρώσει τους τόκους: η ΕΕΕΠ ή το Ελληνικό Δημόσιο. Η εταιρεία έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και η υπόθεση συζητήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με την απόφαση να εκκρεμεί. Την ίδια ώρα, όμως, η Regency είχε κινηθεί δικαστικά και απευθείας εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Εκεί τα πράγματα εξελίχθηκαν πιο θετικά για την εταιρεία. Πρωτόδικα της επιδικάστηκαν περίπου 330.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια το Εφετείο της έδωσε επιπλέον τόκους περίπου 1,147 εκατ. ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που της έχει επιδικαστεί από τις δύο αποφάσεις φτάνει περίπου τα 1,48 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση, πάντως, δεν έχει τελειώσει. Το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Εφετείου και η υπόθεση δικάστηκε στις 20 Απριλίου 2026, με την απόφαση να αναμένεται. Παρόμοια υπόθεση έχει και η North Star Entertainment, η εταιρεία που συνδέεται με το καζίνο της Πάρνηθας. Η North Star ζητούσε περίπου 750.000 ευρώ σε τόκους. Αρχικά το δικαστήριο της επιδίκασε περίπου 169.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια το Εφετείο της έδωσε επιπλέον περίπου 580.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΕΠ

Παράταση έδωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στην προθεσμία υποβολής προσφορών για την επιλογή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει την Αρχή στις απαιτούμενες ενέργειες που συνδέονται με τη διαδικασία μεταφοράς του Καζίνο Πάρνηθας. Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου της ΕΕΕΠ Αντώνη Βαρθολομαίου, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών μετατέθηκε για τις 12 Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 136.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παράταση δόθηκε έπειτα από αίτημα που υπέβαλε η δικηγορική εταιρεία «Α. Πετρόπουλος και Συνεργάτες Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία».

Οι εξελίξεις στην αγορά παιγνίων

Ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις εξελίξεις στην αγορά παιγνίων και την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου διοργανώνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), επιδιώκοντας την ανάπτυξη θεσμικού διαλόγου γύρω από τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλάδο. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2026 και, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής, για τη διοργάνωση και την υποστήριξη της εκδήλωσης ενέκρινε και δέσμευσε δαπάνη συνολικού ύψους 14.384 ευρώ. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το τοπίο της αγοράς παιγνίων μεταβάλλεται σημαντικά. Με το νομοθετικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε προσφάτως η ΕΕΕΠ απέκτησε διευρυμένες κανονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, με αναβάθμιση του ρόλου των ελεγκτών της Επιτροπής, οι οποίοι απέκτησαν ανακριτικές αρμοδιότητες ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλο. Σημαντικά αυστηρότερο έγινε την ίδια στιγμή το πλαίσιο των κυρώσεων. Τα διοικητικά πρόστιμα ορίστηκαν από 1.000 ευρώ έως και 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση, ενώ στις προβλεπόμενες κυρώσεις συμπεριλήφθηκε ακόμη και η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας. Το νέο καθεστώς επέκτεινε, επίσης, το πεδίο ευθύνης σε παρόχους διαδικτύου που δεν προχώρουν στον αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων, αλλά και σε πρόσωπα που προωθούν μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια. Στο πεδίο αυτό εντάχθηκαν και νέες μορφές διαδικτυακής προβολής μέσω influencers και streamers, οι οποίες τα τελευταία χρόνια απέκτησαν αυξανόμενη σημασία για την προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Βαρύτερες έγιναν και οι ποινικές συνέπειες. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς την απαιτούμενη άδεια προβλέφθηκαν ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματικές ποινές που μπορούσαν να φτάσουν τις 500.000 ευρώ. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως 800.000 ευρώ.

Η COCO-MAT

Βελτίωση της λειτουργικής της εικόνας, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων, παρουσίασε η COCO-MAT Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ κατά τη χρήση του 2025. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 17,43 εκατ. ευρώ, έναντι 18,17 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας κάμψη περίπου 4,1%. Παρά τη μείωση των πωλήσεων, το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 9,53 εκατ. ευρώ από 9,41 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωληθέντων υποχώρησε στα 7,90 εκατ. ευρώ από 8,76 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, η ελληνική αγορά εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό πυλώνα των πωλήσεων. Από τον συνολικό τζίρο των 17,43 εκατ. ευρώ, περίπου 11,01 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα, 3,68 εκατ. ευρώ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2,74 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 2,62 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 633 χιλ. ευρώ το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των λοιπών καθαρών εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 1,52 εκατ. ευρώ, από αρνητικό αποτέλεσμα 191 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,97 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η COCO-MAT να εμφανίσει ζημιές προ φόρων 351,5 χιλ. ευρώ. Η εικόνα είναι πάντως σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις ζημιές προ φόρων ύψους 2,57 εκατ. ευρώ του 2024. Μετά τους φόρους, οι ζημιές περιορίστηκαν στις 500.975 ευρώ, έναντι 2,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Στο τέλος του 2025, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 43,47 εκατ. ευρώ, από 42,95 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε στα 21,44 εκατ. ευρώ από 19,56 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενισχύθηκαν σε περίπου 338 χιλ. ευρώ από 276 χιλ. ευρώ. Αξιόλογο βάρος στη χρηματοοικονομική διάρθρωση εξακολουθεί να αποτελεί ο τραπεζικός δανεισμός. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις παρέμειναν στα 22,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμηθευτές διαμορφώθηκαν σε 2,07 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 13,12 εκατ. ευρώ, από 9,88 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Folli Follie

Μία ακόμη δικαστική υπόθεση που άνοιξε έπειτα από μήνυση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου κατά της διοίκησης εξυγίανσης της Folli Follie κατέληξε χωρίς ποινικές ευθύνες για τα μέλη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίθηκε αθώο για τη μη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2020, 2021 και 2022, με την απόφαση να ακολουθεί τη θετική εισήγηση του εισαγγελέα. Το δικαστήριο αποδέχθηκε τη θέση της διοίκησης ότι η μη δημοσίευση των καταστάσεων συνδεόταν με πράξεις και παραλείψεις του ίδιου του πρώην μεγαλομετόχου της Folli Follie. Δεν είναι η πρώτη φορά που μήνυση Κουτσολιούτσου κατά της διορισμένης διοίκησης καταλήγει χωρίς ποινικό καταλογισμό. Προηγούμενη μήνυσή του για απιστία είχε ερευνηθεί από το ΣΔΟΕ και τελικά αρχειοθετήθηκε.

Η ΩΡΑ Καίσαρης

Αυξημένες πωλήσεις και αυξημένη κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η ΩΡΑ-Καίσαρης, η εταιρεία της οποίας ηγείται ο Βασίλης Καίσαρης, γιος του γνωστού κοσμηματοπώλη Κώστα Καίσαρη. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, από 18,72 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,19%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 9,41%, στα 7,14 εκατ. ευρώ από 6,53 εκατ. ευρώ, αν και το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 33,99% από 34,86%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,90 εκατ. ευρώ, έναντι 1,85 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 2,97%, στα 1,47 εκατ. ευρώ από 1,43 εκατ. ευρώ. Στο τέλος της χρήσης, η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε στα 4,19 εκατ. ευρώ από 4,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, τα ταμειακά διαθέσιμα στα 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,28 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 3,12 εκατ. ευρώ.

Η Cardlink

Με αυξημένη κερδοφορία και ενίσχυση της ρευστότητας έκλεισε το 2025 για την Cardlink, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία, που ανήκει στη Worldline, διαχειρίστηκε στη διάρκεια της χρονιάς περίπου 247.000 τερματικά και επεξεργάστηκε περί τα 748 εκατ. συναλλαγές, τόσο μέσω φυσικών τερματικών όσο και μέσω καναλιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 42,68 εκατ. ευρώ, έναντι 44,41 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας κάμψη περίπου 3,9%. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν στα 8,84 εκατ. ευρώ από 8,07 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 8,94 εκατ. ευρώ, έναντι 7,88 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ανοδικά κινήθηκε και η καθαρή κερδοφορία. Τα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 6,89 εκατ. ευρώ, από 6,23 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,7%. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 13,65 εκατ. ευρώ από 9,92 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 17,67 εκατ. ευρώ, από 11,03 εκατ. ευρώ. Η Cardlink έκλεισε παράλληλα τη χρονιά χωρίς τραπεζικό δανεισμό, έχοντας μόνο υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 40,19 εκατ. ευρώ από 36,82 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 58,98 εκατ. ευρώ από 54,79 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση του 2025, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε διανομή 6,28 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρονιάς, μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού περίπου 345 χιλ. ευρώ.