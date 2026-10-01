Πολιτικά γεγονότα εντός του Νοεμβρίου στην κατεύθυνση της οριστικής διαμόρφωσης του πολιτικού πεδίου στην πορεία προς τις εκλογές.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως εντός του Νοεμβρίου θα υπάρχουν πολιτικά γεγονότα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και της οριστικής διαμόρφωσης του πολιτικού πεδίου στην πορεία προς τις εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν πως πολύ δύσκολα δεν θα είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, παρά τις πιέσεις και από στενούς του συνεργάτες να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του πριν ακόμα από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και την ασφυκτική πίεση από το Μαξίμου μέσω κυρίως των φιλικών μέσων προς την ίδια κατεύθυνση, επέλεξε να ανακοινώσει το κόμμα στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου.

Η ώρα αυτή πλησιάζει και δεν αποκλείεται να έχει έρθει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους- μάλλον είναι το πιθανότεερο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταξύ εκαίνων που «συμβούλεψε» τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό να μην βιαστεί να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του είναι και ο Κώστας Καραμανλής, που φέρεται να εκτιμά πως η ανακοίνωση θα πρέπει η ίδρυση του κόμματος να ανακοινωθεί λίγες μόνο εβδομάδες πριν την κάλπη. Το δε Μαξίμου πιέζει με κάθε τρόπο προκειμένου η ανακοίνωση να γίνει άμεσα ώστε να έχει χρόνο για να το αποδομήσει.

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Όσον αφορά στα γραφεία του κόμματος; Αυτά θα είναι στο κτίριο που στέγαζε τις εκδόσεις Λιβάνη, Σόλωνος και Ιπποκράτους, αλλά όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να ανακοινωθούν πριν την ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος. Ήδη ένα μέρος χρησιμοποιείται από στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και δεν τίθεται θέμα «αλλαγής έδρας» των κεντρικών γραφείων του κόμματος.