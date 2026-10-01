Κάτω από τα ραντάρ της Δικαιοσύνης το «μπάζωμα» στο χώρο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.«Δεν το γνώριζα» υποστηρίζει η ανακρίτρια που χειριζόταν αρχικά την υπόθεση. Η διάταξη της εισαγγελέως Αικατερίνης Μάτση που άλλαξε τα δεδομένα.

Μπορεί το «μπάζωμα» στα Τέμπη να έγινε σε ζωντανή σύνδεση για να είναι δύσκολο κανείς να πει πως δεν είδε και δεν γνώριζε… Μπορεί οι κάμερες να κατέγραφαν λεπτό προς λεπτό τους γερανούς και τα χωματουργικά μηχανήματα να «ισοπεδώνουν», όπως αναφέρει το βούλευμα του Αρείου Πάγου, το χώρο του πολύνεκρου δυστυχήματος και να καταστρέφουν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αν και ήταν επιφορτισμένοι με την έρευνα, ούτε είδαν ούτε άκουσαν…

«Δεν ενημερώθηκα για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος…»

Ανάμεσά τους και η ανακρίτρια Λάρισας, Ελένη Σούρλα η οποία ήταν αρχικά αρμόδια για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Όπως η ίδια υποστήριξε στις έγγραφες εξηγήσεις της, στο πλαίσιο της έρευνας ουδέποτε πληροφορήθηκε πως υπήρξε κάποια παρέμβαση στο χώρο του δυστυχήματος και ούτε ποτέ ενημερώθηκε για κάποια σχετική καταγγελία. «Κατά την δωδεκαήμερη ενασχόληση-μου με την εν λόγω ανακριτική δικογραφία ουδέποτε περιήλθε εις γνώση μου οιαδήποτε πληροφορία για επεμβάσεις και αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, δεν είχα ουδεμία ενημέρωση ή είδηση ή αναφορά ούτε προσήλθε κάποιος να καταγγείλει ότι συνέβαινε κάτι μη νόμιμο στον τόπο του δυστυχήματος». Αυτό ισχυρίστηκε στις έγγραφες εξηγήσεις της η κ. Σούρλα στο πλαίσιο της έρευνας που είναι ακόμη σε εξέλιξη για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, στο χειρισμό της υπόθεσης. Τότε δηλ που, όπως επισημαίνει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, «απωλέσθηκαν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος εξαιτίας των ενεργειών και των παραλείψεων των κατηγορουμένων». Τότε που αν και η «συλλογή του αποδεικτικού υλικού ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο κι υπήρχε ακόμη αγνοούμενο πρόσωπο» η έρευνα έπρεπε να ανοίξει το βήμα της και να αναζητήσει κάθε ίχνος, κάθε στοιχείο, κάθε εύρημα και να φροντίσει να το διατηρήσει, για «την ταχεία και διαδικαστικά ορθή εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας».

Σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το «μπάζωμα» στα Τέμπη δεν πήρε ποτέ την έγκριση της αρμόδιας δικαστικής αρχής. Οι σχετικοί ισχυρισμοί του κατηγορούμενου υφυπουργού Χρήστου δεν επιβεβαιώνονται καθώς, όπως επισημαίνεται, ούτε καν ζητήθηκε τέτοια έγκριση. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι γιατί οι ενέργειες των κατηγορουμένων που, όπως αναφέρει το βούλευμα «προκάλεσαν βλάβη στη λειτουργία της Δικαιοσύνης» δεν απετράπησαν τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονταν την υπόθεση και ούτε στηλιτεύτηκαν στη συνέχεια.

Η εισαγγελική διάταξη που έστειλε το φάκελο στη Βουλή

Χρειάστηκε μάλιστα να περάσουν 15 μήνες για να ακουστεί από επίσημα δικαστικά χείλη πως το «μπάζωμα» στα Τέμπη επέφερε την πλήρη αλλοίωση του αποδεικτικού υλικού και την καταστροφή σημαντικών στοιχείων.

Ήταν Ιούλιος του 2024 όταν η εισαγγελέας Εφετών Λάρισας Αικατερίνη Μάτση, με διάταξή της, ζητούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ενώ διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων του Χρήστου Τριαντόπουλου.

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Η κ. Μάτση χαρακτήρισε ευθέως την εκχωμάτωση και το μπάζωμα του σημείου του δυστυχήματος ως «αυθαίρετη παρέμβαση, ζητώντας να ενημερωθεί εντός 20 ημερών ποιος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν τόνοι χώματος, με βάση ποια διαδικασία και για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση και ποια ήταν τα πρόσωπα που αποφάσισαν την απομάκρυνση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, με δεδομένο ότι οι όγκοι χώματος και άλλων φερτών υλικών που απομακρύνθηκαν δεν είχαν ακόμη εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους ειδικούς, ενώ παράλληλα υπήρχαν και αγνοούμενοι της επιβατικής αμαξοστοιχίας». Παράλληλα κρίνει την εκχωμάτωση και το μπάζωμα του πεδίου ως μία «αυθαίρετη παρέμβαση».

«Ήταν όλοι παρόντες στο μπάζωμα»

«Όλοι οι κατηγορούμενοι ήσαν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες συσκέψεις στον χώρο του συμβάντος», τονίζει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αντικρούει δε όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι πως δεν είχαν εμπλοκή στην απομάκρυνση των περίπου 300 κυβικών χώματος με ό,τι υλικά και αντικείμενα περιλάμβανε αυτό αλλά ούτε και στην επίστρωση με χαλίκια και πίσσα αλλά και πως κανείς από αυτούς δεν έδωσε σχετική εντολή σε οποιονδήποτε, δηλώνοντας μάλιστα πως αγνοούσαν ότι συντελέστηκαν αυτές οι ενέργειες.

Με την παρουσία της Αστυνομίας η απομάκρυνση των χωμάτων από το σημείο της τραγωδίας

Όλη η επιχείρηση έγινε με την παρουσία της Αστυνομίας, όπως επισημαίνει το βούλευμα, γεγονός που καταδεικνύει πως οι αστυνομικοί είχαν αναλάβει να περιφρουρούν το χώρο για τη διέλευση των γερανών και των σκαπτικών μηχανημάτων.. «Σύμφωνα με όσα ιδίως καταθέτουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που έκαναν την μεταφορά, όλοι οι φορείς που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος είδαν και γνώριζαν, ότι συντελείτο αυτή η μεταφορά και κανείς δεν τους σταμάτησε, ούτε απέτρεψε την απομάκρυνση αυτών των υλικών σε συνδυασμό άλλωστε με το γεγονός ότι είχαν λάβει εντολή να τα πετάξουν, θεώρησαν, ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους στο δυστύχημα δεν θα τα χρειαζόταν»….